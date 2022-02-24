Donbas'a askeri harekat başladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus birliklerinin Ukrayna'nın doğusuna askeri harekat emrini verdi.

Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi.

Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını vurgulayan Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti.

Televizyonda yayınlanan konuşmasında Putin, Ukrayna'nın doğusundaki muharebe bölgesinde bulunan Ukraynalı askerlere silahlarını bırakıp evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Putin, Ukrayna'yı herhangi bir kan dökülmesinden sorumlu olacağı konusunda uyardı.

PUTİN: RUSYA'DAN ASKERİ YARDIM TALEBİNDE BULUNDULAR

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

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NATO'NUN GENİŞLEMESİNE SESSİZ KALAMAYIZ

Putin "Rusya'nın NATO'nun genişletilmemesi konusunda bir uzlaşmaya varma girişimleri boşa çıkarıldı. İttifakın genişlemesiyle birlikte durum daha tehlikeli hale geliyor. Artık buna sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.

Kiev'de patlamalar yaşanıyor.

KİEV'DE PATLAMA SESLERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor.

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.

Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.

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Rus askerlerinin, ayrılıkçı bölgelerin ötesine geçip geçmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

DÜNYA ABD Rusya'nın bu gece Ukrayna'yı işgale başlayacağına inanıyor