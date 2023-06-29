DSÖ Avrupa: Salgında 36 milyon kişi uzun Kovid’e yakalanmış olabilir

Kluge, günlük hayatta bazı sağlıklı seçimlerin sonraki salgınlarda savaşmaya yardımcı olacağını ifade edip “İmkanı ve fırsatı olan bizler, örneğin günde 25 dakika orta düzeyde egzersiz yapabilir, sigarayı bırakabilir, alkol alımı ne kadar azsa o kadar iyi ve tuz alımını sınırlayabilir. Uzun KOVİD, hakkında hala çok az şey bildiğimiz karmaşık bir durum olmaya devam ediyor” dedi.