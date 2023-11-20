DSÖ Genel Direktörü: Endonezya Hastanesine yapılan saldırı karşısında dehşete kapıldık

İşgalci İsrail'in Gazze'ye karşı soykırıma varan katliam saldırıları bir aydan uzun süredir şiddetlenerek devam ediyor.

Gazze'deki Endonezya Hastanesine düzenlenen, aralarında kritik durumda olan hastaların da bulunduğu 12 kişinin ölümü ve onlarca kişinin yaralandığı saldırı karşısında "dehşete kapıldıklarını" vurgulayan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Sağlık çalışanı ve siviller özellikle de hastanede bulunurken bu tür dehşete asla maruz kalmamalı." ifadelerini kullandı.