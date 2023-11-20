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DSÖ Genel Direktörü: Endonezya Hastanesine yapılan saldırı karşısında dehşete kapıldık

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, terör devleti İsrail'in Gazze'de bulunan Endonezya Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ghebreyesus, saldırı karşısında dehşete kapıldıklarını belirtti.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
19:02 - 20/11/2023 Pazartesi
AA
Hastaneyi abluka altına alan işgalcilerin, hastane kapısı önünde her türlü harekete ateşle karşılık verdiği belirtilmişti.

Hastaneyi abluka altına alan işgalcilerin, hastane kapısı önünde her türlü harekete ateşle karşılık verdiği belirtilmişti.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye karşı soykırıma varan katliam saldırıları bir aydan uzun süredir şiddetlenerek devam ediyor.

Gazze'deki Endonezya Hastanesine düzenlenen, aralarında kritik durumda olan hastaların da bulunduğu 12 kişinin ölümü ve onlarca kişinin yaralandığı saldırı karşısında "dehşete kapıldıklarını" vurgulayan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Sağlık çalışanı ve siviller özellikle de hastanede bulunurken bu tür dehşete asla maruz kalmamalı." ifadelerini kullandı.


Bebek katili İsrail'in Endonezya Hastanesine saldırısı

Terörist İsrail ordusunun sabah saatlerinde Endonezya Hastanesine saldırısı sonucu en az 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, daha sonra yaptığı açıklamada, işgalci İsrail ordusunun, Endonezya Hastanesine sığınanları hastaneden çıktıkları sırada hedef aldığını, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu duyurmuştu.


#DSÖ
#Endonezya Hastanesi
#İsrail
#Gazze
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