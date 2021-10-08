Dünya Dua eden müftüye Atinadan dava
AVRUPA

Dua eden müftüye Atina’dan dava

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif hakkında, bir sünnet töreninde “mevlid-i şerif okuyarak makamı gasbettiği” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Abone Ol Google News
Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Dua eden müftüye Atina’dan dava
İbrahim Şerif

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif hakkında, bir sünnet töreninde “mevlid-i şerif okuyarak makamı gasbettiği” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Selanik 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi planlanan duruşma, “tanıkların hasta raporu olduğu” gerekçesiyle aralık ayına ertelendi.

TÜRKİYE’DEN DESTEK

  • Açılan davayı takip etmek Türkiye’den Uluslararası Hukukçular Birliği’nden 11 hukukçu, İstanbul 2 numaralı Baro Başkanı Yasin Şamlı ve Batı Trakyalı Türkler katıldı. Davayı takip eden Uluslararası Hukukçular Birliği Genel sekreteri Refik Korkusuz, “Normal bir hukukçunun anlaması mümkün değil. Bırakın hukukçuyu insanlığa aykırı bir durum. Umuyoruz ki dava sürecinde haksızlık anlaşılır ve bu tip davaların tekrarı olmaz. Umuyoruz ki adalet tecelli eder” dedi. Hukuk mücadelelerinin sonuna kadar devam edeceğini kaydeden İstanbul (2) no’lu Barosu Başkanı Av. Yasin Şamlı, “Açılan bu tür davalar Batı Trakya Müslüman Türklerinin haklarına tehdit anlamına geliyor” şeklinde konuştu.
Düzcede duygulandıran görüntü

Düzce'de duygulandıran görüntü

Ölen sahibinin mezarının başından ayrılmadı.
Nar ekşisi şişelerinden çıktı

Nar ekşisi şişelerinden çıktı

Hatay'da şaşkına çeviren görüntü.
Mete Gazozun acı günü

Anneannesi kazada hayatını kaybetti.

​Dışarı çıkamayan toplu taşımaya binemeyenler var.

​Arakanlı Müslümanların soykırıma uğramasında tetikçilik yaptı.

Türkiye'nin merakla beklediği haber geldi.

​Milli geliri yüzde 7 artıracak.

'Hazırlanın intikam başlıyor'

'Hazırlanın intikam başlıyor'

​Fransa'da camiye tehdit mektubu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt verdi.

​TÜGVA'lı gençler, geceyi Büyükada'daki vakıf binasının önünde geçirdi.
Afganistan açlıkla boğuşuyor

Afganistan açlıkla boğuşuyor

​Kendi ülkelerinde mülteci oldular.

​Aşırı hava olayları üretimi olumsuz etkiliyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesini bu fotoğraf ile andı.
Pastırma sıcakları geliyor

Pastırma sıcakları geliyor

Yarından itibaren 6 derece birden artacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.