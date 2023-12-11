İsrail’in Gazze Şeridi’nde yürüttüğü soykırım 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Türkiye’nin birçok şehrinde protesto edildi. Artvin’den İzmir’e, Tekirdağ’dan Erzurum’a kadar dört bir yanda gönüller Filistinlilerle birlikte çarptı. İstanbul’da İHH başta birçok STK’nın organize ettiği yürüyüşe katılanlar, öğlen saatlerinde Beyazıt Meydanı’nda toplandı. Kalabalık daha sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne yürüdü. Burada Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu.

GAZZE’DE İNSANLIK ÖLÜYOR

En büyük gösterilerden birinin düzenlendiği kentlerden Bursa’da Ulu Cami önünde toplanan Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu (BKGP) üyeleri ve binlerce kişi, ellerindeki dövizlerle İnönü Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi güzergahını takip ederek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar slogan atarak yürüdü. Grup adına açıklama yapan BKGP İcra Heyeti Başkanı Murat Eryağan, 10 Aralık’ın BM tarafından ilan edilen “Dünya İnsan Hakları Günü” olduğunu hatırlatarak, “Bir millet BM’nin gözünün önünde yok edilirken birileri yüzleri kızarmadan, utanmadan insan hakları açıklamaları yapacaklar. Gazze’nin üzerine ölüm yağıyor. Gazze’de ölen sadece masum siviller değil Gazze’de insanlık ölüyor” dedi.

DUALAR EDİLDİ

Binlerce kişinin toplandığı bir diğer kent olan Erzurum’da ise öğle namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar tekbir getirerek, İsrail’i protesto eden sloganlar atarak yürüdü. Soğuk havaya rağmen binlerce çocuk, genç ve yaşlı etkinliğe katıldı. Alanda bulunan vatandaşlar hep birlikte dua ettiler ve Gazze’nin bir an önce zulümden kurtulması için çağrıda bulundu.

MEYDANLARA DÖKÜLDÜLER

Eskişehir, Kütahya, Yalova, Sakarya, Afyonkarahisar, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Aydın, Artvin, Bayburt, Giresun, Burdur’da da meydanlara dökülen yüzlerce vatandaş Filistin’le dayanışma mesajları verip İsrail’in saldırılarını lanetledi.

‘Dünya’ greve başlıyor

Gazze Şeridi’nde tam bir ateşkesin sağlanması için bugün itibariyle, dünya çapında birçok aktivistin katılacağı kapsamlı bir grev başlıyor. Sosyal medyada günlerdir grevin organizasyonunu oluşturmaya çalışan aktivistler, Gazze’de yaşanan soykırımın durdurulması için büyük firmalara, uluslararası sivil toplum kuruluşlarına kampanyaya destek vermeleri için baskı yaptıklarını açıkladı.

FİRMALARDAN DESTEK

“#strikeforgaza” hastagg ile sosyal medyada herkesin greve katılmasını talep eden aktivistler, Kamuoyunun yoğun ilgisiyle karşılaştı. Greve destek vermekten çekinen birçok firma, kamuoyunun ilgisinden kaynaklı resmi olarak greve destek vermek istediklerini bildirdi.

KALICI ATEŞKES İÇİN

Dünya genelinde kapsamlı bir grev kampanyasını başlatan Gazeteci Esra Al Shikh, Türkiye’deki aktivistlerin de kampanyaya destek vermek ve genişletmek istediklerini açıkladı. Grevi detaylandıran Gazeteci Al Shikh, bugün başlayan grevde ekonomiyi canlandıracak herhangi bir finansal işlem yapılmaması gerektiğini, banka işlemlerinin, ticari ilişkilerin, seyahat işlemlerinin kesin bir ateşkes sağlanana kadar durdurulması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda bu greve okulların ve üniversitelerin de dahil edilmesiyle kalıcı ateşkes için baskıların arttırılmasıyla geniş kitlelere hitap edeceklerini açıkladı.

Paris Gazze’yle birlikte

Fransa’nın başkenti Paris’te Filistin yanlısı göstericiler, İsrail’in saldırılarında ölen Gazzeli sivilleri andı. İsrail’in saldırıları ve bombaları altında hayatını kaybeden Gazzelileri anmak için onları temsilen beyaz tulum giyen göstericiler, meydanda yere uzanarak eylem yaptı. Gazze’deki sivillerin ölümünde sorumlu olanları temsilen göstericiler kırmızı renge boyalı ellerini havaya kaldırırken diğer elleriyle de ağızlarını kapattı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan ve boyunlarına Filistin kefiyesi takan göstericiler, “Özgür Filistin”, “Gazze, Paris seninle” ve “Gazze, hepimiz seninleyiz” sloganları attı. Eyleme katılanlar, metrelerce büyüklükteki bir Filistin bayrağını taşıyarak, Gazze’de ateşkes çağrısında bulundu.







