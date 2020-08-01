Dünya Kurban Bayramı'nı koronavirüs gölgesinde geçirdi
Dünyada tedbirli bayram
Dünya Müslümanları, Kurban Bayramı’nı koronavirüs gölgesinde geçiriyor. Almanya’da bayram namazını kılmak için camilere akın eden Türkler, salgın sebebiyle alınan önlemlere uyarken diğer Avrupa ülkelerinde de sosyal mesafe ve maske kuralını gözetti. Balkanlar’da ve Rusya’da sınırlı cemaat ile bayram namazı kılınırken Orta Asya’daki Müslümanlar vaka artışları nedeniyle namazlarını eda edemedi, kurban kesimini sadece internet üzerinden yapabildi.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı’na Kovid-19 gölgesinde girdi. Almanya’nın başkenti Berlin’de ve Köln kentinde yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Reinickendorf ilçesinde bulunan Diyanet İşler Türk İslam Birliğine bağlı Tegel Selimiye Camii başta olmak üzere Berlin’deki camileri dolduran Müslümanlar, salgın sebebiyle alınan önlemlere uydu.
AVRUPA’DA CAMİLER DOLDU
İtalya’nın pek çok kentinde yaşayan binlerce Müslüman, Kurban Bayramı vesilesiyle bulundukları kentlerde bayram namazlarını kıldı. Belçika’da yaşayan Müslümanlar da Kurban Bayramı’nı kutluyor. Başkent Brüksel’de yaşayan çok sayıda Türk, Fatih Camisi’nde bayram namazı için toplandı ve Kovid-19 salgını nedeniyle namaz mesafeli şekilde kılındı. Avusturya, Batı Trakya, İsveç ve Gürcistan’da Müslümanlar, namazlarını tedbirlere uyarak eda etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesim merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanı Recep Günaydın, Türk Kızılay olarak KKTC’de yurt içi ve dışından bağışçıların vekaletinde 50 büyükbaş kurban kesimini tamamladıklarını ve bunların 350 hisse olarak pay edileceğini kaydetti.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya ve Gana’da Müslümanlar, koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında Kurban Bayramı namazını kıldı. Nijerya’da, Müslümanlar maske takarak camilerin bahçesinde namazlarını eda etti. Gana’da namazlar stadyumlarda kılındı.