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Dünya Kurban Bayramı'nı koronavirüs gölgesinde geçirdi

Dünyada tedbirli bayram

Dünya Müslümanları, Kurban Bayramı’nı koronavirüs gölgesinde geçiriyor. Almanya’da bayram namazını kılmak için camilere akın eden Türkler, salgın sebebiyle alınan önlemlere uyarken diğer Avrupa ülkelerinde de sosyal mesafe ve maske kuralını gözetti. Balkanlar’da ve Rusya’da sınırlı cemaat ile bayram namazı kılınırken Orta Asya’daki Müslümanlar vaka artışları nedeniyle namazlarını eda edemedi, kurban kesimini sadece internet üzerinden yapabildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nijerya’da, başkent Abuja’daki Nur Camii’nde bayram namazı maskelerle kılındı. Cemaatin neşesi çocuklar oldu.
Nijerya’da, başkent Abuja’daki Nur Camii’nde bayram namazı maskelerle kılındı. Cemaatin neşesi çocuklar oldu.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı’na Kovid-19 gölgesinde girdi. Almanya’nın başkenti Berlin’de ve Köln kentinde yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Reinickendorf ilçesinde bulunan Diyanet İşler Türk İslam Birliğine bağlı Tegel Selimiye Camii başta olmak üzere Berlin’deki camileri dolduran Müslümanlar, salgın sebebiyle alınan önlemlere uydu.

Almanya’da Müslümanlar bayram namazını kılmak için DİTİB Köln Merkez Camii başta olmak üzere şehirdeki diğer camileri doldurdu.

AVRUPA’DA CAMİLER DOLDU

İtalya’nın pek çok kentinde yaşayan binlerce Müslüman, Kurban Bayramı vesilesiyle bulundukları kentlerde bayram namazlarını kıldı. Belçika’da yaşayan Müslümanlar da Kurban Bayramı’nı kutluyor. Başkent Brüksel’de yaşayan çok sayıda Türk, Fatih Camisi’nde bayram namazı için toplandı ve Kovid-19 salgını nedeniyle namaz mesafeli şekilde kılındı. Avusturya, Batı Trakya, İsveç ve Gürcistan’da Müslümanlar, namazlarını tedbirlere uyarak eda etti.

Japonya'da Müslümanların Kurban Bayramı sevinci: Tokyo Camisi doldu taştı
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Japonya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı için başkentteki Tokyo Camisi'ni doldurdu.
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Başkentin en büyük mescidi olan Tokyo Camisi'ne ateşleri ölçülerek alınan cemaate, aralıklarla saf tutulması, maske takılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu.
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Bayram namazı esnasında cemaat, hem cami içinde hem de avluda saf tuttu.
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Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammed Rifat Çınar, iki kez kıldırdığı bayram namaz sonrası, Japonca, Arapça, İngilizce ve Türkçe hutbe okudu.
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Salgın sebebiyle faaliyetleri şubat sonunda askıya alınan cami kapılarını haziran başında cemaatine yeniden açmıştı.
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Japonya'da Müslümanların Kurban Bayramı sevinci: Tokyo Camisi doldu taştı
Japonya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı için başkentteki Tokyo Camisi'ni doldurdu. Başkentin en büyük mescidi olan Tokyo Camisi'ne ateşleri ölçülerek alınan cemaate, aralıklarla saf tutulması, maske takılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu.


KKTC’DE 50 KURBAN KESİLDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesim merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanı Recep Günaydın, Türk Kızılay olarak KKTC’de yurt içi ve dışından bağışçıların vekaletinde 50 büyükbaş kurban kesimini tamamladıklarını ve bunların 350 hisse olarak pay edileceğini kaydetti.

Kaybolan kurbanlık keçiyi drone ile buldular
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Kaybolan kurbanlık keçiyi drone ile buldular
Antalya'nın Serik ilçesinde kurban bayramı arefesinde kurbanlık keçisini kaybeden Ercan Kara isimli vatandaş komşularından yardım istedi. İlk olarak cami hoparlöründen anons yapılarak, görenlerin haber vermesi istenildi. Haber çıkmayınca mahallede yaşayan Yahya Durgun isimli vatandaş keçi için drone kaldırdı. Mahalleyi havadan karış karış tarayan drone sonunda keçiyi açık arazide tespit etti. Yer bilgisi sahibine verilen keçi, görüldüğü yerden alınıp getirildi ve sahibine teslim edildi.


AFRİKA’DA BAHÇEDE NAMAZ

  • Batı Afrika ülkelerinden Nijerya ve Gana’da Müslümanlar, koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında Kurban Bayramı namazını kıldı. Nijerya’da, Müslümanlar maske takarak camilerin bahçesinde namazlarını eda etti. Gana’da namazlar stadyumlarda kılındı.

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