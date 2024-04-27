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Dünya Sağlık Örgütü: Haiti sağlık sistemi çöküşün eşiğinde

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Haiti'deki sağlık sisteminin bölgedeki silahlı saldırılardan dolayı "çöküşün eşiğinde" olduğunu belirtti. Ghebreyesus, normal kapasitede çalışan sağlık kuruluşlarının ise tedariklerinin azaldığına dikkati çekerek "Bu, insanların temel sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

15:27 - 27/04/2024 السبت
AA
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabı X'ten, Haiti'deki şiddet olaylarının sağlık sistemi üzerindeki etkisine yönelik açıklamalarda bulundu.


Silahlı çetelerin saldırıları dolayısıyla Haiti'deki sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, başkent Port-au-Prince'deki hastanelerin ve diğer sağlık merkezlerinin neredeyse yarısının normal kapasitenin altında çalıştığını kaydetti.


Ghebreyesus, normal kapasitede çalışan sağlık kuruluşlarının ise tedariklerinin azaldığına dikkati çekerek "Bu, insanların temel sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı anlamına geliyor" ifadesini kullandı.


Ghebreyesus, Haiti'ye desteğini artırması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.


Haiti'de ne olmuştu?


Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını isteyen silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarındaki iki cezaevine 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar sırasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti. Hükümet, suçluların yakalanması için olağanüstü hal ilan etmişti.


Başkentin çeşitli bölgesinde yolları kapatan silahlı çeteler, uluslararası havalimanının operasyonlarını durdurmaya çalışmış ve temel ihtiyaç ürünleriyle dolu konteynerlerin geldiği ülkenin en büyük limanının düzenli çalışmasını aksatmıştı.


Birleşmiş Milletler (BM) 22 Nisan'da, Haiti'de 2024'ün ilk 3 ayında çete şiddeti nedeniyle 2 bin 500 kişinin öldürüldüğünü ya da yaralandığını bildirmişti.

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