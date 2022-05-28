Dünyanın en kuzeyi misafir bekliyor

Kuzey Kutbu’ndan bin 300 kilometre uzaklıkta bulunan, ticari havayolu uçuşlarıyla ulaşılabilen Norveç’e bağlı Svalbard takımadaları, görkemli dağları, buzulları ve donmuş fiyortları ile ziyaretçilerini bekliyor. 3 bin kişinin yaşadığı ada, doğaseverlerden kuzey kutbu kaşiflerine, bilim insanlarından madencilere kadar birçok farklı kesimin ulaşmak, keşfetmek ve yerleşmek için birbiriyle yarıştığı muazzam bir kara parçası olarak dikkat çekiyor.

Geçim kaynağı turizm

Kömür madenlerinin kapatılmasıyla tek geçim kaynağı turizm haline gelen ada, pandemi sürecinde uçuş kısıtlamaları nedeniyle zor günler yaşadı. Küresel ısınmanın da etkileriyle boğuşan Svalbard’ın Turizm Kurulu Başkanı Ronny Brunvoll, “Adanın bakir yapısını iklim krizine karşı savunmak zor. Ama insanların seyahat etmesini engelleyemeyiz” sözleri ile turizme verdikleri önemi vurguladı. Bölgede küresel ısınmanın etkisiyle 1970-2020 yılları arasında ortalama sıcaklık 4 santigrat kadar artmış durumda. Adayı her yıl ortalama 140 bin kişi ziyaret ediyor.

Küresel ısınma ile mücadele ediyor

Kuzey Kutbu’nda ulaşımın sağlandığı yolcu gemilerinde kullanılan mazot, ada genelinde yasaklandı. Doğayı korumayı önceleyen ve bu yüzden zor kararlar almak durumunda kalan Svalbard, 2018’de de tek kullanımlık plastikleri yasaklamıştı. Adada fosil yakıt kullanımının sıfıra indirilmesi hedeflenirken, ulaşım için genelde elektrikli araçlar kullanılıyor. Vahşi doğanın katı kurallarla sakınıldığı Svalbard’da çiçek koparanlar veya kutup ayılarını doğal yaşam alanlarında rahatsız edenler için para ve hapis cezası verilebiliyor.

DÜNYA Svalbard’a tohum nakli