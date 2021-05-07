Dünyaya düşmesi beklenen roket hakkında Çin'den açıklama: Herhangi bir zarara yol açma ihtimali düşük

Çin Uzay İstasyonu’nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi 29 Nisan'da uzaya fırlatıldı. Fırlatılmanın ardından Tianhı modülü roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girdi. Roketin ana gövdesinin de Dünya'da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu. Ancak fırlatılan Long March-5B modüllü roket kontrolden çıkarak parçalanmaya başladı.

TÜRKİYE'DE TEHLİKEDE

Toplam 30 metre uzunluğundaki roketin 10 Mayıs'ta dünyaya sert bir düşüş gerçekleştirmesi öngörülüyor. Her ne kadar tam olarak bilinmese de parçaların New York, Madrid ve Yeni Zelanda ile birlikte Türkiye'ye de düşmesi söz konusu olabilir.

AÇIKLAMA YAPMAMALARI TEPKİ TOPLADI

Fırlatmanın üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmesine rağmen Çin'in bu konuda sessiz kalması oldukça eleştirildi. Beklenen açıklama bugün Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

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Bakanlık Sözcüsü Vang Vınbin, roketin uzaya fırlatılmasının ve kontrolden çıkmasından bir hafta sonra başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, roketle ilgili açıklamalarda bulundu.

"İlgili roketin sahip olduğu teknolojilerin tasarımından anladığımız kadarıyla parçaların büyük kısmı atmosfere girdiğinde yanarak parçalanacak. Havacılık faaliyetleri ve yerde herhangi bir zarara yol açma ihtimali de oldukça düşük" ifadesini kullanan Vang, ilgili departmanın bilahare duruma ilişkin açıklama yapacağını bildirdi.

TEKNOLOJİ Kontrolden çıkan Çin roketi sert biçimde dünyaya düşebilir

9 MAYIS SABAHI BEKLENİYOR

BBC’nin haberinde, roketin kontrolden çıkmasının ardından roket parçalarının atmosferde sürtünmeden kaynaklı oluşacak yüksek sıcaklıklara dayanıklı kısımlarının dünyaya düşebileceği kaydedildi.

Söz konusu enlemler doğudan batıya, Avustralya, Güney Asya ülkeleri, Çin’in orta ve güney bölgeleri, Arap Yarımadası, Afrika kıtası, Türkiye’nin büyük çoğunluğu, Güney Amerika’nın büyük çoğunluğu ve Kuzey Amerika’nın bir kısmını kapsıyor.

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