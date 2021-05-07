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Dünya Dünyaya düşmesi beklenen roket hakkında Çinden açıklama Herhangi bir zarara yol açma ihtimali düşük
ASYA

Dünyaya düşmesi beklenen roket hakkında Çin'den açıklama: Herhangi bir zarara yol açma ihtimali düşük

Çin Uzay İstasyonu tarafından 29 Nisan'da uzaya fırlatılan ve kontrolden çıkan roketin parçalarının Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Fırlatmanın üzerinden bir haftadan geçtikten sonra Çin'den açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü uzaya taşıyan ve daha sonra kontrolden çıkan roketin dünyanın atmosferine girdiği anda yanarak parçalanacağını ve herhangi bir zarara yol açma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Dünyaya düşmesi beklenen roket hakkında Çinden açıklama: Herhangi bir zarara yol açma ihtimali düşük
Long March-5B

Çin Uzay İstasyonu’nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi 29 Nisan'da uzaya fırlatıldı. Fırlatılmanın ardından Tianhı modülü roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girdi. Roketin ana gövdesinin de Dünya'da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu. Ancak fırlatılan Long March-5B modüllü roket kontrolden çıkarak parçalanmaya başladı.

TÜRKİYE'DE TEHLİKEDE

Toplam 30 metre uzunluğundaki roketin 10 Mayıs'ta dünyaya sert bir düşüş gerçekleştirmesi öngörülüyor. Her ne kadar tam olarak bilinmese de parçaların New York, Madrid ve Yeni Zelanda ile birlikte Türkiye'ye de düşmesi söz konusu olabilir.

AÇIKLAMA YAPMAMALARI TEPKİ TOPLADI

Fırlatmanın üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmesine rağmen Çin'in bu konuda sessiz kalması oldukça eleştirildi. Beklenen açıklama bugün Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık Sözcüsü Vang Vınbin, roketin uzaya fırlatılmasının ve kontrolden çıkmasından bir hafta sonra başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, roketle ilgili açıklamalarda bulundu.

"İlgili roketin sahip olduğu teknolojilerin tasarımından anladığımız kadarıyla parçaların büyük kısmı atmosfere girdiğinde yanarak parçalanacak. Havacılık faaliyetleri ve yerde herhangi bir zarara yol açma ihtimali de oldukça düşük" ifadesini kullanan Vang, ilgili departmanın bilahare duruma ilişkin açıklama yapacağını bildirdi.

Kontrolden çıkan Çin roketi sert biçimde dünyaya düşebilir
TEKNOLOJİ
Kontrolden çıkan Çin roketi sert biçimde dünyaya düşebilir

9 MAYIS SABAHI BEKLENİYOR

BBC’nin haberinde, roketin kontrolden çıkmasının ardından roket parçalarının atmosferde sürtünmeden kaynaklı oluşacak yüksek sıcaklıklara dayanıklı kısımlarının dünyaya düşebileceği kaydedildi.

Bu parçaların yeryüzüne temasının 9 Mayıs sabah saatlerinde gerçekleşmesi beklendiği bertilen haberde roketin, nereye düşeceği konusu tam olarak bilinmemekle birlikte dünyanın 41,5 derece Kuzey ve 41,5 derece Güney enlemleri arasında bir yere düşeceği tahmin edildiği aktarıldı.

Söz konusu enlemler doğudan batıya, Avustralya, Güney Asya ülkeleri, Çin’in orta ve güney bölgeleri, Arap Yarımadası, Afrika kıtası, Türkiye’nin büyük çoğunluğu, Güney Amerika’nın büyük çoğunluğu ve Kuzey Amerika’nın bir kısmını kapsıyor.

Kontrolden çıkan Çin roketi ilk kez görüntülendi
TEKNOLOJİ
Kontrolden çıkan Çin roketi ilk kez görüntülendi
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Dünyaya düşmesi beklenen roket hakkında Çin'den açıklama: Herhangi bir zarara yol açma ihtimali düşük
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Dünyaya düşmesi beklenen roket hakkında Çin'den açıklama: Herhangi bir zarara yol açma ihtimali düşük

Çin Uzay İstasyonu tarafından 29 Nisan'da uzaya fırlatılan ve kontrolden çıkan roketin parçalarının Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Fırlatmanın üzerinden bir haftadan geçtikten sonra Çin'den açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü uzaya taşıyan ve daha sonra kontrolden çıkan roketin dünyanın atmosferine girdiği anda yanarak parçalanacağını ve herhangi bir zarara yol açma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu bildirdi.

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