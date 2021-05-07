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Teknoloji Kontrolden çıkan Çin roketi ilk kez görüntülendi
BİLİM

Kontrolden çıkan Çin roketi ilk kez görüntülendi

İtalyan gökbilimci Gianluca Masi, kontrolden çıkan ve dünyayı alarma geçiren Çin’e ait Long March 5B tipi roketi ilk kez görüntülemeyi başardı.

Haber Merkezi DHA
Kontrolden çıkan Çin roketi ilk kez görüntülendi
Roketin 8-10 Mayıs arasında yeryüzüne düşmesi bekleniyor.

Dünya'yı alarma geçiren kontrolden çıkan Çin'in yörüngedeki Long March 5B roketinin ilk görüntüsü gökbilimciler tarafından yayınlandı. Dünya'dan 700 km uzakta olan roketin görüntüsünü 'Elena' robotik teleskopuyla görüntülemeyi başaran İtalyan gökbilimci Gianluca Masi, “Gökyüzü inanılmaz derecede parlaktı. Bu koşullar görüntülemeyi oldukça zor bir hale getirdi. Fakat robotik teleskopumuz sayesinde roketi görüntülemek başarılı oldu. Bu robotik tesisimizin gökyüzündeki nesneleri izleme konusundaki inanılmaz yeteneklerini gösteren bir olay” diye konuştu.

Kontrolden çıkan Çin roketi sert biçimde dünyaya düşebilir
TEKNOLOJİ
Kontrolden çıkan Çin roketi sert biçimde dünyaya düşebilir

Long March-5B


8-10 MAYIS'TA YERYÜZÜNE DÜŞECEK

Çin'in uzay istasyonunun ana modülünü taşıyan Long March 5B roketi 29 Nisan'da Hainan adasından başarıyla kalkış yapmış, uzayda roket modülden ayrılarak kontrolden çıkmıştı. Saatte 27 bin 600 kilometre hızla Dünya'nın etrafından dönen roketin atmosferden geçerek hafta sonu Dünya’ya düşeceği tahmin ediliyor. Roketin 8-10 Mayıs arasında yeryüzüne düşmesinin beklendiği açıklandı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Mike Howard, roketin dünyanın hangi noktasına düşeceğinin çarpmaya ancak birkaç saat kala tahmin edilebileceğini aktarmıştı.

Dünyayı alarma geçiren olay: Çin'e ait uzay roketi kontrolden çıktı!
FOTOĞRAF 9
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Çin'e ait Long March 5B tipi roketin kontrolden çıkması, dünyayı alarma geçirdi.
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Pentagon sözcülerinden Mice Howard, roketin 8 Mayıs'ta yeryüzüne inmesini beklediklerini ve roketin güzergahının ABD Uzay Kuvvetlerince takip edildiğini kaydetti.
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Howard, şu anda roketin kalıntılarının tam olarak dünyanın hangi noktasına düşeceğini bilmediklerini belirtirken, bunun, roketin dünyaya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etti.
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Çin, geçen hafta kendi uzay istasyonlarının parçalarını fırlatma amacıyla bu roketi kullanmıştı.
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Çin, geçen hafta kendi uzay istasyonlarının parçalarını fırlatma amacıyla bu roketi kullanmıştı.
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Roket kontrolden çıktıktan sonra parçaların bir kısmının atmosferde yandığı ifade edilirken, 22 tonluk roketin bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.
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Dünyayı alarma geçiren olay: Çin'e ait uzay roketi kontrolden çıktı!
Çin'e ait Long March 5B tipi roketin kontrolden çıkması, dünyayı alarma geçirdi. Roket kontrolden çıktıktan sonra parçaların bir kısmının atmosferde yandığı ifade edilirken, 22 tonluk roketin bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.


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