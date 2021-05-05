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Teknoloji Kontrolden çıkan Çin roketi sert biçimde dünyaya düşebilir
BİLİM

Kontrolden çıkan Çin roketi sert biçimde dünyaya düşebilir

Geçen hafta Çin'deki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya fırlatılan Long March-5B modüllü roket kontrolden çıkarak parçalanmaya başladı. Toplam 30 metre uzunluğundaki roketin 10 Mayıs'ta dünyaya sert bir düşüş gerçekleştirmesi öngörülüyor. Her ne kadar tam olarak bilinmese de parçaların New York, Madrid ve Yeni Zelanda ile birlikte Türkiye'ye de düşmesi söz konusu olabilir.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Kontrolden çıkan Çin roketi sert biçimde dünyaya düşebilir
Long March-5B

Çin'in geçen hafta fırlattığı uzaya fırlattığı roketin kontrolden çıktığı ve 10 Mayıs'ta dünyaya geri dönerek sert bir düşüş yapması bekleniyor. Her ne kadar düşüşün tam konumu belli olmasa da listede Türkiye de geçiyor.

Gelecek yıl sonunda Çin Tianhe Uzay İstasyonu inşasının temel parçalarından biri olarak uzaya gönderilen roketin Çin uydusuyla bağlantı sağlanması bekleniyordu.

Long March-5B'nin parçalarının dünyaya tam olarak ne zaman düşeceği ise belli değil. Uzmanlar, 10 Mayıs'ta dünyaya sert bir düşüş gerçekleşebileceğini iddia ediyor.
Long March-5B'nin parçalarının dünyaya tam olarak ne zaman düşeceği ise belli değil. Uzmanlar, 10 Mayıs'ta dünyaya sert bir düşüş gerçekleşebileceğini iddia ediyor.

İniş gerçekleşmedi ve kontrolden çıktı

Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan ilk modülü fırlatılan devasa roketin Long March-5B olarak isimlendirilen modülü, normal şartlarda başarılı bir fırlatma sonrasında yörüngeyeulaştı. Normal şartlarda roketin ana gövdesinin okyanusta planlanan bir noktaya iniş yapması gerekiyordu. Fakat bu işlem gerçekleşmedi.

Bununla birlikte roketin gövdesi, dünya etrafında kontrolsüz şekilde dönerek parçalanmaya başladı. Toplam 21 ton ağırlığındaki 30 metrelik roket parçalarının dünyaya ne zaman döneceği ve nereye düşeceği ise şimdilik net değil. Tahminler arasında New York,Madrid ve Yeni Zelanda ile birlikte Türkiye de yer alıyor. Tabii tam olarak konumu kestirmek mümkün değil. Uzmanların konuya ilişkin araştırmaları devam ediyor.

Dünyayı alarma geçiren olay: Çin'e ait uzay roketi kontrolden çıktı!
FOTOĞRAF 9
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Çin'e ait Long March 5B tipi roketin kontrolden çıkması, dünyayı alarma geçirdi.
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Pentagon sözcülerinden Mice Howard, roketin 8 Mayıs'ta yeryüzüne inmesini beklediklerini ve roketin güzergahının ABD Uzay Kuvvetlerince takip edildiğini kaydetti.
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Howard, şu anda roketin kalıntılarının tam olarak dünyanın hangi noktasına düşeceğini bilmediklerini belirtirken, bunun, roketin dünyaya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etti.
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Çin, geçen hafta kendi uzay istasyonlarının parçalarını fırlatma amacıyla bu roketi kullanmıştı.
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Çin, geçen hafta kendi uzay istasyonlarının parçalarını fırlatma amacıyla bu roketi kullanmıştı.
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Roket kontrolden çıktıktan sonra parçaların bir kısmının atmosferde yandığı ifade edilirken, 22 tonluk roketin bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.
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Dünyayı alarma geçiren olay: Çin'e ait uzay roketi kontrolden çıktı!
Çin'e ait Long March 5B tipi roketin kontrolden çıkması, dünyayı alarma geçirdi. Roket kontrolden çıktıktan sonra parçaların bir kısmının atmosferde yandığı ifade edilirken, 22 tonluk roketin bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.

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