Kontrolden çıkan Çin roketi sert biçimde dünyaya düşebilir

Çin'in geçen hafta fırlattığı uzaya fırlattığı roketin kontrolden çıktığı ve 10 Mayıs'ta dünyaya geri dönerek sert bir düşüş yapması bekleniyor. Her ne kadar düşüşün tam konumu belli olmasa da listede Türkiye de geçiyor.

Gelecek yıl sonunda Çin Tianhe Uzay İstasyonu inşasının temel parçalarından biri olarak uzaya gönderilen roketin Çin uydusuyla bağlantı sağlanması bekleniyordu.

Long March-5B'nin parçalarının dünyaya tam olarak ne zaman düşeceği ise belli değil. Uzmanlar, 10 Mayıs'ta dünyaya sert bir düşüş gerçekleşebileceğini iddia ediyor.

İniş gerçekleşmedi ve kontrolden çıktı

Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan ilk modülü fırlatılan devasa roketin Long March-5B olarak isimlendirilen modülü, normal şartlarda başarılı bir fırlatma sonrasında yörüngeyeulaştı. Normal şartlarda roketin ana gövdesinin okyanusta planlanan bir noktaya iniş yapması gerekiyordu. Fakat bu işlem gerçekleşmedi.

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Bununla birlikte roketin gövdesi, dünya etrafında kontrolsüz şekilde dönerek parçalanmaya başladı. Toplam 21 ton ağırlığındaki 30 metrelik roket parçalarının dünyaya ne zaman döneceği ve nereye düşeceği ise şimdilik net değil. Tahminler arasında New York,Madrid ve Yeni Zelanda ile birlikte Türkiye de yer alıyor. Tabii tam olarak konumu kestirmek mümkün değil. Uzmanların konuya ilişkin araştırmaları devam ediyor.