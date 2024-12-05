Ekmek için 8 km yürüyorlar

Terör devleti İsrail'in yaklaşık 14 aydır devam eden Gazze'de aralıksız bombardıman altında halk yiyecek bir parça ekmeğe ulaşmak için mücadele ediyor. İşgalci gücün ablukası ve yardım girişlerini engellemesi nedeniyle büyük gıda kıtlığıyla karşı karşıya kalan Filistinlilerin, çatışmaların harap ettiği Gazze Şeridi'nde günlerce un veya ekmek bulmak için köşe bucak arayışta olduğu belirtildi. İşgalci güç bir taraftan fırınları ve yardım dağıtım noktalarını vururken diğer yandan başta Gazze'nin kuzeyi olmak üzere binlerce Filistinliyi zorla sürerek, gıda, temiz su ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamasının önüne geçiyor.

Her sabah Filistin topraklarında açık olan birkaç fırının önünde kalabalıklar oluşuyor ve insanlar bir parça yiyecek bulmayı umuyor. El-Cezire'nin haberine göre derme çatma çadırlardan oluşan bir toplanma bölgesinde yaşayan yerinden edilmiş Filistinli Hatem Kullab, "Ekmek almak için yaklaşık sekiz kilometre yürüdüm" sözleriyle yaşadığı çaresizliği göz önüne serdi.

Binaların yarısından fazlasının İsrail saldırılarıyla tamamen yıkıldığı Gazze'de üretim neredeyse durma noktasına geldi. Saldırılarda ağır hasar gören un fabrikaları, un depoları ve fırınlar faaliyet gösteremiyor.





BEYT LAHIYA'DAN ZORUNLU GÖÇ

Yüz binlerce Filistinli açlıkla başbaşayken, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde kalan Filistinlileri de zorla göç ettirmeye başladı. Her türlü zorluğa rağmen topraklarından ayrılmak istemeyen Filistinlilerin İsrail askerlerince göçe zorlandığı kaydedildi. İsrail askerleri insansız hava araçlarıyla yaptıkları anonslarla Beyt Lahiya'da halkından sığındıkları merkezleri terk etmelerini istedi.

Sosyal medyadaki görüntülerde de çoğunluğu kadın ve çocuk yüzlerce Filistinlinin yıkıntılar arasında Beyt Lahiya'dan göç ettiği görülüyor. İsrail askerlerince göçe zorlanan Filistinlilerin yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla bölgeden ayrıldığı, Beyt Lahiya'dan ise saldırılar nedeniyle siyah dumanların yükseldiği kameraya yansıyor.





YINE ÇADIRLARI BOMBALADI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği hava saldırıları sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti. Terör devleti, "güvenli bölge" olarak iddia ettiği el-Mevasi bölgesinde yerinden edilen vatandaşları ve gıda depolarını bombaladı, en az 20 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir evi hedef aldığı saldırıda ise 10 Filistinli yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.





İSRAİL ESIR TAKASINDAN UMUTLU

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas ile esir takası anlaşması yapma "şanslarının" olduğunu belirtti. Tel Nof Hava Üssü'nü ziyareteden Katz, "Bu sefer Hamas ile gerçekten bir esir takası yapma şansımız var" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar da "Şu anda daha fazla ayrıntı veremesem de bir esir takası anlaşmasına doğru ilerlendiğine dair işaretler var" dedi.



