Ekseni kaydı: İranlı Bakan’dan çelişkili ‘darbe’ açıklaması

Devrik diktatör Esed’e tavsiyeler verdiklerini belirten Arakçi,

“Astana süreci çerçevesinde Türkiye ve Rusya ile birlikte Suriye hükümeti ile muhalefet arasındaki ilişkilere ve Suriye'deki siyasi reformlara yardımcı olmaya çalıştık, ancak bu konuda nihai karar Suriye hükümetine aitti. Suriye hükümetine, dışişleri bakanına ve hatta Beşşar Esed'e defalarca Türkiye ile müzakerelere başlamalarını tavsiye ettim. Ancak Suriye hükümeti ve Esed müzakereyi kabul etmedi. Türkiye konusunda ise Türk kuvvetleri Suriye topraklarından çekilmedikçe onlarla konuşmayacağını, topraklarını işgal eden ülkeyle nasıl müzakerelere girebileceğini düşündü.”