Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Elektrik ileten yeni bir bakteri türü keşfedildi

Elektrik ileten yeni bir bakteri türü keşfedildi

11:466/05/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Yeni bakteri türü keşfedildi
Yeni bakteri türü keşfedildi

Bilim adamları, ABD'nin Oregon sahillerinde elektrik ileten yeni bakteri türü keşfetti. 'Candidatus Electrothrix Yaqonensis' adı verilen bu bakteri, elektrik iletme özelliği taşıyor. Hücreleri uç uca eklenerek uzun filamentler oluşturan bakteri, nikelle zengin iletken lifleri sayesinde elektronları uzak mesafelere taşıyabiliyor.

ABD'nin Oregon kıyısındaki çamur düzlüklerinde daha önce bilinmeyen bir bakteri türü keşfedildi. 'Candidatus Electrothrix Yaqonensis' adı verilen bu bakteri, elektrik iletme özelliği taşıyor. Keşfi gerçekleştiren Oregon Eyalet Üniversitesi'nden Cheng Li ve Profesör Clare Reimers, bu bakterinin bir tel gibi elektrik iletebildiğini söyledi.

Hücreleri uç uca eklenerek uzun filamentler oluşturan bakteri, nikelle zengin iletken lifleri sayesinde elektronları uzak mesafelere taşıyabiliyor.


Yeni tür, bilinen diğer kablo bakteri cinsleri olan Ca. Electrothrix ve Ca. Electronema'nın genetik özelliklerini bir arada taşıyor. Bu da bakterinin, bu iki tür arasındaki evrimsel bir köprü olabileceğini gösteriyor. Ayrıca yüzeyinde, diğer türlerden üç kat daha belirgin çıkıntılar taşıyor. Bakterinin elektron taşıma özelliği, kirli tortulardan zararlı maddeleri temizlemek gibi çevresel uygulamalarda kullanılabileceği anlamına geliyor.

Bakteriye, keşfin yapıldığı bölgenin yerli halkı ‘Yaqona' topluluğundan esinlenerek, ‘Candidatus Electrothrix Yaqonensis' adı verildi.



#AD
#bakteri
#elektrik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Uyurken sağlığınızdan olmayın: Uyku pozisyonları ciddi sağlık riskleri taşıyabilir