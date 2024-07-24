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Dünya

Elon Musk: Trump'ın kampanyasına ayda 45 milyon dolar bağış yaptığım tamamen yalan

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kampanyasını destekleyen "America PAC" adlı yeni siyasi eylem komitesine ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yaptığına ilişkin iddiaları yalanladı.

12:49 - 24/07/2024 mercredi
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Elon Musk
Elon Musk

Elon Musk, Psikolog Jordan Peterson'a verdiği röportajda, medyadaki haberlerin doğru olmadığını söyledi.


X sosyal medya platformundan da konuya ilişkin açıklama yapan Musk, Trump'ın başkanlık kampanyasına bağış yaptığını ancak bağışlarının "çok daha düşük bir seviyede" olduğunu belirtti.


WSJ'den "45 milyon dolar bağış" iddiası

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, geçen hafta Musk'ın, Trump yanlısı siyasi eylem komitelerinden biri olan America PAC'e ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yapmayı planladığını iddia etmişti.


Musk'ın, söz konusu WSJ haberine yönelik yaptığı mizahi paylaşım da takipçileri tarafından "haberi yalanladığı" şeklinde yorumlanmıştı.


Bağışlar neden bu kadar önemli?

Devletin seçim kampanyaları için yeterli ödenek vermediği ABD'de adayların, milyonlarca dolar tutan reklamlarda yer alabilmek, dünyanın en büyük ülkelerinden birini bir uçtan diğer uca dolaşarak mitingler düzenlemek, sosyal medyayı etkin kullanabilmek, seçim büroları ve kampanya ekipleri oluşturabilmek için büyük finansman ihtiyacı bulunuyor.


Dolayısıyla seçim kampanyası daha iyi finanse edilen adayın, daha çok reklam ve mitingle çok daha fazla seçmene ulaşarak, oylarını artırma imkanı buluyor.


#America PAC
#Donald Trump
#Elon Musk
#Jordan Peterson
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