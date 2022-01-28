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Elon Musk'ın başı dertte

Elon Musk'ın özel jetinin konumunu yazdığı özel bir yazılım ile tespit eden ve bunu sosyal medya üzerinden paylaşan 19 yaşındaki üniversite öğrencisine, özel jetinin konumunu gösteren yazılımını silmesi için para teklifinde bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Elon Muskın başı dertte
​Elon Musk'ın başı dertte

Tesla ve SpaceX’in kurucusu olan Elon Musk'ın başı 19 yaşındaki üniversite 1. sınıf öğrencisinin geliştirdiği bir yazılım ile dertte. 19 yaşındaki ABD'li gencin geliştirdiği yazılım Musk'ın özel jetini anlık olarak takip edebiliyor. Ünlü milyarderin özel jetinin konumunu ise anlık olarak Twitter üzerinden yayınlıyor.

ABD’li öğrenci Jack Sweeney’in geliştirdiği yazılım, Twitter'da @elonjet ismini kullanıyor ve hava trafiği kontrol merkezinden alınan verileri eş zamanlı olarak paylaşıyor.

Elon Musk: 5 bin dolara yazılımı sil

Özel jetinin konumunun bilinmesinin güvenlik açığına yol açabileceği ve rahatsız edici olduğunu dile getiren Musk, Sweeney’e bu bildirimleri silmesi için 5 bin dolar teklif etti.

Twitter üzerinden otomatik olarak güncellenen ve Musk’ın uçağının kalktığı ya da indiği yerlerin konumunu veren yazılımı geliştiren Sweeney ise bu teklifi beğenmedi.

50 bin dolar istiyor

  • Elon Musk'a seslenen öğrenci, "Bu rakamı 50 bin dolara çıkarma şansın var mı? Hem eğitimim için harika bir destek olur hem de Tesla Model 3 otomobil almama imkan tanır." dedi.

Elon Musk'ın bu teklife nasıl bir yanıt vereceği şimdilik bilinmiyor.

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