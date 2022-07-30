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Elon Musk'tan Twitter'a karşı dava

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasından çekilmek için Twitter'a "karşı dava" açtı.

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Haber Merkezi AA
Elon Musktan Twittera karşı dava
Elon Musk

Elon Musk'ın sosyal medya şirketine karşı dava açtığı haberi, Delaware Chancery Mahkemesi Hakimi Kathaleen St. Jude McCormick'in Twitter-Musk davasında duruşmaların başlama tarihini 17 Ekim olarak belirlemesinden saatler sonra geldi.

Elon Musk, 8 Temmuz'da birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti.

SAHTE HESAPLAR YÜZÜNDEN ANLAŞMA BOZULDU

Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.

Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı. Şirket tarafından Delaware Chancery Mahkemesine yapılan şikayette Musk'ın, imzaladığı anlaşma "artık kişisel çıkarlarına hizmet etmediği" için Twitter ve hissedarlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettiği aktarılmıştı.

Şikayet dilekçesinde Musk'ın anlaşmayı feshetmeye yönelik iddialarının "bahane" olduğu ve "hiçbir dayanağının" olmadığı kaydedilmişti.

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