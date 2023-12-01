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En karanlık günde uzanan dost eli: Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi inşa ediliyor

Asrın felaketi olarak nitelendirilen sarsıcı depremlerin ardından Türkiye'ye ilk yardım elini uzatan kardeş ülke Azerbaycan oldu. Deprem bölgesinin yeniden inşasında önemli rol üstlenen Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta bin konut sözü verdi. Kentte, Azerbaycan Mahallesi kurulması için çalışmalara başlandı. 320 dönümlük alan üzerine kurulacak mahallenin 100 milyon dolarlık kısmını Azerbaycan karşılıyor.

17:07 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 17:08 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kahramanmaraş'ta 320 dönümlük alan üzerine kurulacak Azerbaycan Mahallesi'nin 100 milyon dolarlık kısmının Azerbaycan karşılayacak.

Kahramanmaraş'ta 320 dönümlük alan üzerine kurulacak Azerbaycan Mahallesi'nin 100 milyon dolarlık kısmının Azerbaycan karşılayacak.

Türkiye, 6 Şubat'ta tarihinin en karanlık günlerinden birine uyandığında, ilk yardım elini kardeş ülke Azerbaycan uzatmıştı.


İlk etapta depremlerin vurduğu şehirlere arama kurtarma ekiplerini yönlendiren Azerbaycan, daha sonra gıda ve ihtiyaç duyulan diğer yardımları gönderip depremzedelerin barınması için çadır ve konteyner kentler oluşturdu. Azerbaycan ayrıca, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a içerisinde sosyal donatıların yer alacağı 1000 konut sözü de verdi.


Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi

Kentte "Azerbaycan Mahallesi" kurulması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.


320 dönümlük alan üzerine kurulacak mahallenin 100 milyon dolarlık kısmını Azerbaycan karşılıyor.


Konutların yanı sıra otoparklar, okullar, sağlık alanları yer alacak. Yeşil alanlar da oluşturulacak. Binaların inşası öncesi zemin güçlendirme çalışmaları yapılıyor.


21 Ağustos 2024'te tamamlanması planlanan zemin güçlendirme çalışmalarının ardından konut ve işyerlerinin inşaatına başlanacak.


Azerbaycan Mahallesi, Kahramanmaraş'ın yeni siluetinin en önemli parçalarından biri olacak.



Bir millet iki devlet anlayışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde, iki ülkenin müttefiklik ilişkisi doruğa çıktı. Şuşa beyannamesi hem dönüm noktası, hem de dünyada eşi benzeri olmayan kardeşliğin mührü oldu. Türkiye ve Azerbaycan dış politikada ortak tutum sergileme kararlılıklarını bir kez daha dünyaya gösterdi.


Bu kararlılığın son örneği, 7 Ekim'de başlayan İsrail Hamas savaşının ardından Azerbaycan'ın izlediği tutum oldu. Azerbaycan, Türkiye'nin Filistin davası için attığı adımlara tam destek verdi.

İslam işbirliği teşkilatı Cidde'de Gazze gündemiyle toplandığında, Azerbaycan Dışişleri Bakanı da oradaydı. Ceyhun Bayramov, Filistin halkının devlet olma mücadelesine Azerbaycan'ın desteğini bir kez daha açıkladı.


Azerbaycan İsrail'le iyi ilişkileri olmasına rağmen, Filistin meselesini bundan hep ayrı tuttu. Çünkü, öz topraklarından, evlerinden edilen Filistinli mültecilerin acısını En iyi anlayan ülkelerden biriydi.


30 yıllık Ermeni işgali, 1 milyona yakın Azerbaycanlıyı tıpkı Filistinliler gibi mülteci konumuna düşürmüştü. Bu yüzden Azerbaycan, Filistinli mültecilerin hep yanında durdu. BM aracılığıyla 1 milyon 600 bin dolar yardım yaptı. Ayrıca Filistin'de okul inşa etme projesi var.


İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde "Filistin İçin Tek Yürek" zirvesi düzenlendiğinde, en güçlü mesajlardan birini Aliyev'in eşi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Mehriban Aliyeva verdi.



#Azerbaycan
#Kahramanmaraş
#İlham Aliyev
38 dakika önce
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