Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Rusya'da 7,8 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'da 7,8 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

22:2218/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Rusya'nın Kamçatka açıklarında 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yayınlandı.

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Petropavlovsk-Kamchatsky kentinin 145 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi’nin Hawaii’deki Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yayınladı.

Depremdeki can ve mal kaybı olup olamadığı henüz bilinmiyor.


#Rusya
#Kamçatka
#Deprem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT TABİİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI 18 EYLÜL: Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi, frekans bilgileri neler? Galatasaray - Frankfurt...