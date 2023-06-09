Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı faaliyete geçti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, başkent Kuala Lumpur'da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'yu kabul etti. İki liderin görüşmesinde taraflar arasında ihtilafa sebep olan sınır anlaşmazlıkları ve bölgesel meseleler ele alındı. Malezya ve Endonezya, iki ülke arasında 18 yıldır çözülmeyen deniz sınırı ihtilafını imzaladıkları anlaşmalarla sona erdirdi.