Enerji altyapısı yoğun saldırı altında: Ölü ve yaralılar var

Kursk Bölge Valisi Vekili Alexander Khinshtein yaptığı açıklamada, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını söyledi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirten Khinshtein, "5 katlı bir apartman, 2 ev ve bir güzellik salonu ciddi şekilde hasar aldı. Çevredeki binaların camları kırıldı ve en az 12 araç hasar gördü. Ayrıca, patlama nedeniyle doğal gaz boru hattının bir bölümü kullanılamaz hale geldi” dedi.