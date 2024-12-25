Enerji altyapısı yoğun saldırı altında: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırıda dört kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Rusya tarafından enerji altyapısına yoğun saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Rusya, Ukrayna'nın Kursk bölgesindeki Lgov kasabasına saldırı düzenlediğini duyurdu.
Kursk Bölge Valisi Vekili Alexander Khinshtein yaptığı açıklamada, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını söyledi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirten Khinshtein, "5 katlı bir apartman, 2 ev ve bir güzellik salonu ciddi şekilde hasar aldı. Çevredeki binaların camları kırıldı ve en az 12 araç hasar gördü. Ayrıca, patlama nedeniyle doğal gaz boru hattının bir bölümü kullanılamaz hale geldi” dedi.
Rus yetkililer, saldırının ABD yapımı HIMARS topçu roket sistemi ile gerçekleştirildiğini açıkladı.
Enerji altyapısına yoğun saldırı
Rus ordusunun, Ukrayna'nın enerji altyapısına yoğun saldırı düzenlediği bildirildi.
Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun ülkesinin enerji altyapısını hedef aldığını belirtti. Galuşçenko, "Düşman, tekrar enerji sektörüne yoğun saldırı düzenledi." ifadesini kullandı.
Bakan Galuşçenko, enerji sisteminde daha büyük hasar meydana gelmemesi için Ukrayna elektrik iletim sistem operatörünün ülkede acil elektrik kesintisi uygulanmasına karar verdiğini kaydetti.
Hava saldırısında yaralılar var
Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv kentine düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada da ülkenin bazı bölgelerine yönelik Rus füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı tehlikesinin sürdüğü aktarıldı.