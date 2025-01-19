Enkaz altından yeşeren umut: Gazze’yi yeniden inşa edeceğiz

Gazze’de 15 aydır devam eden İsrail saldırılarının ardından ilan edilen ateşkes, bölge halkı için hem bir nefes hem de yeniden başlama fırsatı oldu. Ateşkes haberinin ardından Gazze sokaklarında sevinç ve umut dolu anlar yaşandı. Yıkıntılar arasından umutlarını ve cesaretlerini yeniden filizlendiren Gazzeliler, savaşın acılarını unutmasalar da özgürlük hayallerinden vazgeçmiyor. Hayata yeniden başlama planları yapan Gazzeliler Yeni Şafak’a konuştu. Halkın yaşadığı dayanılmaz zorluklara rağmen topraklarını terk etmediğini vurgulayan Gazzeli Hasan Almoghani, "Ne olursa olsun topraklarımızı bırakmadık, mücadele ettik. Bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. Evlerimiz yıkıldı, bir parça yemek bulmak için saatlerce yürüdük. En acısı da havadan atılan yardımlar ile arkadaşımı kaybettim. Doğup büyüdüğümüz topraklarda her gün mülteci hayatı yaşadık. Ama tıpkı bundan öncekilerde olduğu gibi şimdi de yeniden başlama zamanı” dedi.