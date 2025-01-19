Enkaz altından yeşeren umut: Gazze’yi yeniden inşa edeceğiz

Gazzeliler ateşkesle birlikte hayatlarını yeniden kuracak. Yeni Şafak’a konuşan Hassan Almoghani, “Ne olursa olsun topraklarımızı bırakmadık, mücadele ettik. Daha öncekilerde olduğu gibi yeniden başlama zamanı” dedi. Ailesi Gazze’nin güneyinde kendisi ise kuzeyde olan İman Lulu da, savaşın yıktığını sadece taşlarla değil, ruhları ve hayalleriyle yeniden inşa edeceklerini söyledi.
Gazze’de 15 aydır devam eden İsrail saldırılarının ardından ilan edilen ateşkes, bölge halkı için hem bir nefes hem de yeniden başlama fırsatı oldu. Ateşkes haberinin ardından Gazze sokaklarında sevinç ve umut dolu anlar yaşandı. Yıkıntılar arasından umutlarını ve cesaretlerini yeniden filizlendiren Gazzeliler, savaşın acılarını unutmasalar da özgürlük hayallerinden vazgeçmiyor. Hayata yeniden başlama planları yapan Gazzeliler Yeni Şafak’a konuştu. Halkın yaşadığı dayanılmaz zorluklara rağmen topraklarını terk etmediğini vurgulayan Gazzeli Hasan Almoghani, "Ne olursa olsun topraklarımızı bırakmadık, mücadele ettik. Bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. Evlerimiz yıkıldı, bir parça yemek bulmak için saatlerce yürüdük. En acısı da havadan atılan yardımlar ile arkadaşımı kaybettim. Doğup büyüdüğümüz topraklarda her gün mülteci hayatı yaşadık. Ama tıpkı bundan öncekilerde olduğu gibi şimdi de yeniden başlama zamanı” dedi.
HAYALLERİMİZLE İNŞA EDECEĞİZ
Gazze halkı, uzun süre ayrılıklar ve yıkımların etkisiyle sarsıldı. Ailesinden ayrı kalan İman Lulu, ateşkesin ardından ailesiyle yeniden bir araya gelmeyi bekliyor. Lulu, “Ailem güneyde, ben ise kuzeydeyim. Ailem buraya dönecek ve savaş bizim için bitecek. Umut, bizi daha iyi bir geleceğe götüren ışıktır. Savaşın yıktıklarını sadece taşlarla değil, ruhumuz ve hayallerimizle yeniden inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı. İsrail’in bombaladığı alanlara defalarca geri döndüğünü ve evini tekrar inşa etmeye çalıştığını ancak her seferinde İsrail’in, evini tekrar yıktığını söyleyen Nimr Wael Al Khatib şimdi evini yeniden inşa etmenin planını yapıyor. Khatib, “Evimden geriye sadece moloz yığınları kaldı. Ben ve hayatta kalan yakınlarım şimdi evimizi yeniden inşa etmeye çalışacağız. Geride hiçbir şeyimiz kalmadı ama sıfırdan başlamayı öğrendik. Gazze için mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.