Enkazların altı insan dolu

Siyonist İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından kısıtlı imkanlarla çalışan sağlık tesisleri de şehit naaşları ve yaralılarla dolup taştı. Gazze Sağlık Bakanlığı Kuzey Gazze Hastaneleri müfettişi Ahmet Şatat, saldırılara ilişkin Yeni Şafak’a yaptığı değerlendirmede, Gazze’de hastanelerin çoğunun hizmet dışı olduğunu belirterek, “Yaralıları tedavi etmek için ilkel imkanlarla çalışıyoruz. Acilen yataklara, ameliyathanelere, sahra hastanelerine ihtiyacımız var. Enkaz altındaki insanların seslerini duyuyoruz ve onları kurtaramıyoruz” dedi. sağlık sisteminin çöktüğüne vurgu yapan Şatat, “Gazze’nin kuzeyinde kısmen çalışabilen 4 hastane var. Bunlardan Şifa Hastanesi’nin acil servisi çalışır vaziyette olurken, Endonezya ve Baptist hastaneleri kısmen hizmet veriyor. Rantisi Pediatri Hastanesi’nin yalnızca çocuk bölümü günlük hizmet veriyor" diye konuştu.

Şatat, "Saldırı sonrası hastanelere getirilen insanlarda çok ciddi sağlık sorunlarının yanı sıra yanık vakaları ve uzuv kayıpları var. Yaralılar için kan bağışına ihtiyacımız oluyor ancak kan ünitelerini muhafaza edebileceğimiz buzdolapları ve ekipmanlar yok” diyerek çaresizliğin boyutunu gözler önüne serdi. İşgalci İsrail’in saldırılarını Gazze’nin tamamına yaydığına dikkat çeken yerel kaynaklar, bölgedeki imkansızlıkların çok ciddi boyutta olduğuna vurgu yapıyor. Onlarca insanın enkaz altında kaldığına işaret eden yerel kaynaklar, bu insanların ekipman yetersizliği sebebiyle enkaz altından çıkarılamadığını, bu sebeple pek çok insanın kaybedildiğine işaret ediyor. Kaynaklar, çocukların uyuduğu saatlerde düzenlenen şiddetli saldırıların savaş suçlarının yenileri olduğunu belirterek, cesetlerin üst üste morglara konulduğunu, morglara sığmayan cesetlerin ise hastane avlularına bırakıldığını belirti.