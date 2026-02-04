Epstein yazışmaları Türkiye’de 2008 arşivini açtı: ‘Sarah Ferguson’un danışmanı Turhan Çömez’di’ iddiası

Jeffrey Epstein dosyaları, İngiliz Kraliyet ailesinin eski gelini Sarah Ferguson ile ilgili tartışmaları alevlendirirken, Türkiye’de sosyal medya üzerinden başlayan polemik 2008 yılına ait bir dosyayı yeniden gündeme taşıdı. Gazeteci Güler Kömürcü, Epstein’e yönelik samimi yazışmalarıyla yeniden tartışma konusu olan Ferguson’un 2008’de Türkiye’de çocuk yurtlarına gizlice girdiğini ve bu süreçte bazı siyasi isimlerle temas kurduğunu iddia etti. İddiaların merkezindeki İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez suçlamaları reddederek yargı yoluna gideceğini açıkladı. Dönemin Hürriyet gazetesi başyazarı Oktay Ekşi’nin 2008’de kaleme aldığı köşe yazısı ise Ferguson’un Türkiye’de yaptığı gizli çekimlere dikkat çekiyor.
ABD’de kamuoyuna açıklanan yeni Epstein belgelerinde adı geçen isimlerden biri olan İngiliz Kraliyet ailesinin eski gelini Sarah Ferguson’un geçmiş faaliyetleri yeniden mercek altına alındı. Ferguson’un Türkiye’deki temasları ve bu temasların arka planı, sosyal medyada başlayan tartışmalarla birlikte yeniden gündeme geldi.
Servis edilen yazışmalarda Jeffrey Epstein hakkında övgü dolu ve samimi ifadeler kullandığı, maddi destek taleplerinde bulunduğu ve “hizmetindeyim, benimle evlen” gibi cümleler kurduğu görülen Sarah Ferguson, Kraliyet ailesine gelin olduktan sonra özellikle “kimsesiz çocuklar” ve “insani yardım” başlığı altında yürüttüğü faaliyetlerle uluslararası alanda tanınan bir figür olarak öne çıkmıştı. 2000’li yıllarda kurduğu vakıflar ve gerçekleştirdiği saha ziyaretleriyle Afrika’dan Doğu Avrupa’ya, Türkiye’den Asya’ya kadar birçok ülkede çocuk yuvaları ve bakım merkezlerini dolaştı. Medyaya servis edilen görüntüler ve sert açıklamalarla “çocuk hakları savunucusu” profili inşa eden Ferguson’un, bazı ülke ziyaretlerinde izinsiz girişler ve gizli çekimler yaptığı iddiaları ise yıllar boyunca tartışma konusu oldu.
Türkiye’de gazeteci Güler Kömürcü, X hesabından yaptığı paylaşımlarda Ferguson hakkında dikkat çeken iddialar ortaya attı. Kömürcü, Ferguson’un 2008 yılında Ankara’daki bir kimsesiz çocuk yurduna kimliğini gizleyerek girdiğini, içeride gizli çekimler yaptığını ve bu ziyaretin arkasında siyasi bağlantılar bulunduğunu ileri sürdü. Paylaşımlarında “Türkiye’de on binlerce kayıp çocuk” vurgusu yapan Kömürcü, savcılara kapsamlı soruşturma çağrısında bulundu.
DÖNEMİN AİLE BAKANI KONUŞTU
Kömürcü, sonraki paylaşımlarında iddialarını genişleterek, dönemin Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu ile yaptığı telefon görüşmesinden şu bilgileri aktardı:
“GİZLİ ÇEKİMLER YAPIP SIZDIRDI”
“Sarah Ferguson, Londra’da ‘Kimsesiz Çocukları Koruma Vakfı’ kurarak üçüncü dünya ülkelerine gidiyor. Romanya’dan sonra Türkiye’ye geliyor ve Ankara’daki zihinsel engelli çocukların kaldığı bir yurda gizlice girerek gizli çekimler yapıyor. Girdiği bölüm, fiziki koşulları itibarıyla en ağır vakaların bulunduğu ve doktor kararıyla ziyaret edilmesi kesinlikle yasak olan bir alan. Buna rağmen Ferguson özellikle burayı seçiyor, hazırladığı kurguyla görüntüleri dünya basınına servis ediyor ve büyük bir kamuoyu etkisi oluşturuyor. Bakanlık bu olayın ardından derhal harekete geçiyor ve Ferguson hakkında şikâyetçi oluyor. Sürecin sonunda mahkemeden Ferguson aleyhine ceza kararı çıkıyor. Ancak Ferguson Ankara’dan sonra İstanbul Bahçelievler’deki çocuk yurduna da gizlice giriyor; burada kalan çocukların özel ve kişisel bilgilerine ulaştığı iddia ediliyor.”
“FERGUSON’UN DANIŞMANI TURHAN ÇÖMEZ’Dİ”
“Sarah Ferguson’un bu gezilerinde, o dönem AK Parti milletvekili olan, son yıllarda ise İYİ Parti’den milletvekilliği yapan Turhan Çömez’in kendisine danışmanlık yaptığı bilgisi de paylaşıldı.”
“BÜYÜK BAĞIŞLAR TOPLADI”
“Bu eylemler Ferguson’a büyük bir popülerlik ve ciddi miktarda bağış imkânı sağladı. ‘Kimsesiz çocuklar için mücadele eden kadın’ imajıyla birçok ülkede çocuklara ve kurumlara kolaylıkla erişebilir hâle geldi.”
ÇÖMEZ: “İFTİRA VE ALÇAK BİR YALAN”
İddiaların odağındaki isim Turhan Çömez, sosyal medyada yaptığı açıklamada, kendisiyle ilgili bölümün “alçakça kurgulanmış bir iftira” olduğunu belirterek hem Güler Kömürcü hem de Nimet Çubukçu hakkında yargı süreci başlatacağını duyurdu.
PROFESÖRDEN NET SORU: “EVET YA DA HAYIR”
Tartışmaya anestezi profesörü Nebahat Bulut da dahil oldu. Bulut, Çömez’e şu soruları yöneltti:
“Sarah Ferguson ile Türkiye’de ya da İngiltere’de bulunduğunuz dönemde hiç konuştunuz mu, karşılaştınız mı, herhangi bir iletişim kurdunuz mu?”
KÖMÜRCÜ’DEN YENİ İDDİALAR
Güler Kömürcü ise geri adım atmak yerine, Çömez’e yeni sorular yöneltti. Kömürcü, Çömez’in 2008’de İngiltere’ye gitmeden önce Ferguson’u tanıyıp tanımadığını, Ferguson’un vakfı üzerinden bir temas olup olmadığını ve Londra’da yaşadığı yıllarda hiç görüşüp görüşmediğini sordu.
ARŞİV: OKTAY EKŞİ 2008’DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Tartışmanın geçmişine ışık tutan önemli bir kayıt ise dönemin Hürriyet gazetesi başyazarı Oktay Ekşi’nin 4 Kasım 2008 tarihli köşe yazısı oldu. Ekşi, yazısında Sarah Ferguson’un SHÇEK’e bağlı iki çocuk yuvasında gizli çekimler yaptığını belirterek, Ankara Saray Köyü ve İstanbul Zeytinburnu’ndaki tesislerde çekilen görüntüleri aktardı. Ekşi, çocukların ağır ihmal koşulları altında yaşadığını ve bunun kamuoyuna yansıyan resmî açıklamalarla çeliştiğini vurguladı.
BAKAN’A TURHAN ÇÖMEZ GÖNDERMESİ
Ekşi, yazısında dönemin Aile Bakanı Nimet Çubukçu’ya Turhan Çömez üzerinden de gönderme yaptı. Ekşi, Çömez’in AK Parti milletvekili olduğu dönemde “SHÇEK yurtlarında kızların taciz ve tecavüze uğradığı, fuhşa sürüklendiği” yönündeki iddialarını hatırlatarak, meselenin o yıllarda da siyasi ve toplumsal gündemde olduğunu ifade etti.