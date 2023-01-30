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Dünya

Erdoğan Afrika’da stratejik eksen kurdu

Fransızca yayın yapan, savunma ve istihbarat kaynaklarına yakınlığıyla bilinen, jeuneafrique dergisi, Türkiye’nin Afrika’da son yıllarda artan siyasi ve askeri etkinliğine ilişkin bir analiz haber yayınladı. Haberde, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde uygulamaya koyduğu, “drone diplomasisi” ile Ankara’nın etki alanını kıtada genişlettiği, Çin ve ABD gibi güçlerle rekabet edebilir bir düzeye geldiği kaydedildi.

Dış Haberler
Dış Haberler
04:00 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fransızca yayın yapan, savunma ve istihbarat kaynaklarına yakınlığıyla bilinen, jeuneafrique dergisi, Türkiye’nin Afrika’da son yıllarda artan siyasi ve askeri etkinliğine ilişkin bir analiz haber yayınladı.

Fransızca yayın yapan, savunma ve istihbarat kaynaklarına yakınlığıyla bilinen, jeuneafrique dergisi, Türkiye’nin Afrika’da son yıllarda artan siyasi ve askeri etkinliğine ilişkin bir analiz haber yayınladı.

Fransızca yayın yapan, savunma ve istihbarat kaynaklarına yakınlığıyla bilinen, jeuneafrique dergisi, Türkiye’nin Afrika’da son yıllarda artan siyasi ve askeri etkinliğine ilişkin bir analiz haber yayınladı. Haberde, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde uygulamaya koyduğu, “drone diplomasisi” ile Ankara’nın etki alanını kıtada genişlettiği, Çin ve ABD gibi güçlerle rekabet edebilir bir düzeye geldiği kaydedildi. Türk SİHA ve İHA’larının Libya’da Trablus hükümetine yönelik saldırılar karşısında 2019 yılında rüştünü ispat etmesiyle, bölgedeki devletler için cazibe kazandığı belirtilen analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu başarıyı, “Drone diplomasisini” kıtada Türkiye’nin nüfuzunu artırmak amacıyla, bir stratejik eksene dönüştürdüğüne işaret edildi. Afrika ülkelerinin Batılı savunma sanayii ürünlerine alternatif olarak arayışlarında Türk yapımı SİHA ve İHA’ların bir alternatif olarak Çin yapımı benzer ürünlerle öne çıktığı vurgulanırken, Bayraktar TB2’nin şimdiden kıtada birkaç tane devlet tarafından envanterlerine katıldığı belirtildi.


#Fransa
#Recep Tayyip Erdoğan
#Türkiye
#Drone
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Erdoğan Afrika’da stratejik eksen kurdu
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