Erdoğan diplomasisi sonuç verdi: Rusya 6-7 Ocak'ta ateşkes ilan ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki lidere de arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Bu görüşmelerin ardından Rusya'dan geçici ateşkes kararı geldi.

36 SAATLİK ATEŞKES KARARI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığına Ukrayna'da yarın saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi.

Rusya, Ortodoksların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etmesi çağrısında bulundu.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi: Ara buluculuk görevi üstlenmeye hazırız