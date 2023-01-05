Dünya Erdoğan diplomasisi sonuç verdi Rusya 6-7 Ocakta ateşkes ilan ediyor
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Erdoğan diplomasisi sonuç verdi: Rusya 6-7 Ocak'ta ateşkes ilan ediyor

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın Ukrayna'da, 6-7 Ocak tarihleri arasında 36 saatlik ateşkes talimatı verdiğini duyurdu. Ateşkes kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke liderleriyle görüşmesi sonrası gelmesi dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan diplomasisi sonuç verdi: Rusya 6-7 Ocakta ateşkes ilan ediyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de vurulan bir ev.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki lidere de arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Bu görüşmelerin ardından Rusya'dan geçici ateşkes kararı geldi.

36 SAATLİK ATEŞKES KARARI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığına Ukrayna'da yarın saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi.

Rusya, Ortodoksların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etmesi çağrısında bulundu.

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