Erdoğan ve Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Endonezya’da şemsiye ile yürüyen adama yıldırım çarptı: O anlar kamerada

Endonezya'da bir şirkette güvenlik görevlisi olan adamın, yağmurlu havada şemsiyeyle yürüdüğü sırada üzerine yıldırım düştü. Adamın olaydan sağ kurtulduğu ve 4 gün tedavi gördüğü belirtildi.