Erdoğan ve Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak yeni yılı kutladı.
BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI
Telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar ele alındı.
Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak yeni yılı kutladı.
BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI
Telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar ele alındı.
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