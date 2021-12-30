Dünya Erdoğan ve Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi
ASYA

Erdoğan ve Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Rusya devlet Başkanı Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar ele alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Erdoğan ve Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Erdoğan ve Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak yeni yılı kutladı.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar ele alındı.

Ukrayna: Rusya'nın olası işgal girişiminde 5 milyon Ukraynalı mülteci olabilir
DÜNYA
Ukrayna: Rusya'nın olası işgal girişiminde 5 milyon Ukraynalı mülteci olabilir

Rusya lideri Putin'den çok konuşulan açıklama: 1990’larda korsan taksi şoförlüğü yaptım
DÜNYA
Rusya lideri Putin'den çok konuşulan açıklama: 1990’larda korsan taksi şoförlüğü yaptım

Göbeklitepeden daha eski

Göbeklitepe'den daha eski

Tüm tarihi değiştirecek.
Hangi telefon kaç taksit

Hangi telefon kaç taksit

Sıfır ve ikinci el telefon alacaklar bu haber sizin için.
Kapımız herkese açık

'Kapımız herkese açık'

​Milli Eğitim Bakanı Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin

Mahir Ünal öğretmenlik meslek kanununa ilişkin ayrıntıları açıkladı.

​MEB'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına yanıt

​SSK ve Bağ-Kur'lu fark etmiyor çift maaş hesaplara yatıyor.

Aranan bin 72 kişi yakalandı, 4 bin 980 litre kaçak/sahte içki ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.