Dünya Erdoğanın G20 zirvesinde diplomasi trafiği Liderlerle tek tek görüştü
AVRUPA

Erdoğan'ın G20 zirvesinde diplomasi trafiği: Liderlerle tek tek görüştü

G20 Liderler Zirvesi, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştiriliyor. Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Johnson ve Almanya Başbakanı Merkel'le sohbet etti. Erdoğan zirve kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Erdoğanın G20 zirvesinde diplomasi trafiği: Liderlerle tek tek görüştü
Erdoğan'ın g20'deki diplomasi trafiği başladı.

Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla İtalya’nın başkenti Roma’da bugün başlıyor.

Salgınında 2 yıl aradan sonra ilk yüz yüze zirvede buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma’da G20 Liderler Zirvesinde aile fotoğrafına katıldı.


Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Joe Biden ile kısa bir sohbet ederek tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın görüşme detayları belli oldu: Glasgow yerine Roma'da bir araya gelebilirler
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın görüşme detayları belli oldu: Glasgow yerine Roma'da bir araya gelebilirler

Fahrettin Altun paylaştı

"Cumhurbaşkanı'mızın Roma'daki iki günlük G20 mesaisi yoğun başladı. Ülkemiz için hayırlar getirsin." ifadelerini kullanan Fahrettin Altun, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere Başbakanı Johnson, Hindistan Başbakanı Modi ve BM Genel Sekreteri Guterres ile sohbet ettiği anların fotoğraflarına yer verdi.


Kritik zirve başladı: Dünya liderleri G20 zirvesinde aile fotoğrafı çektirdi
GÜNDEM
Kritik zirve başladı: Dünya liderleri G20 zirvesinde aile fotoğrafı çektirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.

Ayrıca Erdoğan, Nuvola Kongre Merkezi’nde "Küresel Ekonomi" ve "Küresel Sağlık" konulu ilk oturuma katıldı. Ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i kabul etti.

Erdoğan ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.

Joko Widodo - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Joko Widodo - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile de görüştü.

G20 Liderler Zirvesi bugün Roma’da başlıyor: Ekonomi ve iklim krizi masada
DÜNYA
G20 Liderler Zirvesi bugün Roma’da başlıyor: Ekonomi ve iklim krizi masada

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray ezeli rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazandı.
Nefes kesti

Nefes kesti

Solotürk'ün kabininden çekildi.
HDPli Baydemir Türkiyeyi işgalci olarak tanımladı: Ya misafir oldukları Kürdistanı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

​31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden 12.10'da bir araya gelecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.