Erdoğan'ın G20 zirvesinde diplomasi trafiği: Liderlerle tek tek görüştü

Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla İtalya’nın başkenti Roma’da bugün başlıyor.

Salgınında 2 yıl aradan sonra ilk yüz yüze zirvede buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma’da G20 Liderler Zirvesinde aile fotoğrafına katıldı.





Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Joe Biden ile kısa bir sohbet ederek tokalaştı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın görüşme detayları belli oldu: Glasgow yerine Roma'da bir araya gelebilirler

Fahrettin Altun paylaştı

"Cumhurbaşkanı'mızın Roma'daki iki günlük G20 mesaisi yoğun başladı. Ülkemiz için hayırlar getirsin." ifadelerini kullanan Fahrettin Altun, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere Başbakanı Johnson, Hindistan Başbakanı Modi ve BM Genel Sekreteri Guterres ile sohbet ettiği anların fotoğraflarına yer verdi.

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GÜNDEM Kritik zirve başladı: Dünya liderleri G20 zirvesinde aile fotoğrafı çektirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.

Ayrıca Erdoğan, Nuvola Kongre Merkezi’nde "Küresel Ekonomi" ve "Küresel Sağlık" konulu ilk oturuma katıldı. Ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i kabul etti.

Erdoğan ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.

Joko Widodo - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile de görüştü.