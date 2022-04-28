Erdoğan’ın ziyareti öncesi Cidde Türk bayraklarıyla donatıldı

Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi heyecanı: Binlerce Müslüman akın etti

Filistinli Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni ihya etmek için Filistin'in her yerinden Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya akın etti.