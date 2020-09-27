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Dünya Ermenistan toplarının saldırısından AA ve TRT ekibi son anda kurtuldu
ASYA

Ermenistan toplarının saldırısından AA ve TRT ekibi son anda kurtuldu

Ermenistan toplarının saldırısından AA ve TRT ekibi son anda kurtuldu

Azerbaycan’da Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarını görüntülemek isteyen AA ekibi Ermeni topçularının hedefi oldu. Art arda gerçekleşen top atışlarından AA ekibi, yanında bulunan TRT ekibi ile birlikte son anda kaçarak kurtuldu. Kendilerini ekip aracının arkasına atan haberciler, saldırıdan son anda kurtuldu.

Haber Merkezi AA
Top atışları sürerken, ekipler araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.
Top atışları sürerken, ekipler araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

AA ekibi, sabah erken saatlerde, Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıları görüntülemek üzere ateş hattına gitti.

Kapanlı köyü yakınında son duruma ilişkin çekimler yapan habercilerin çalıştığı bölgede önce havada iki insansız hava aracı görüldü.

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  • Aynı anda bölgede TRT ekibi ile birlikte görev yapan AA ekibinin bulunduğu nokta hedef alınarak, Ermenistan tarafından havan topu atışları yapılmaya başladı. Birden fazla top atışının gerçekleştiği saldırıda habercilerin 100 metre yakınına da mermi düştü.

Ermenistan sivilleri hedef aldı: AA ekibi saldırıdan son anda kurtuldu
OYNAT 01:43
Ermenistan sivilleri hedef aldı: AA ekibi saldırıdan son anda kurtuldu
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı. Bölgede görev yapan Anadolu Ajansı ekibi saldırıdan son anda kurtuldu.

Kendilerini ekip aracının arkasına atan haberciler, saldırıdan son anda kurtuldu.

Top atışları sürerken, ekipler araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

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Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

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