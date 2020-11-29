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Dünya Ermenistanda kriz çözülemiyor Evlatlarımızı geri getirin
ASYA

Ermenistan'da kriz çözülemiyor: Evlatlarımızı geri getirin!

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında mağlup olmasının ardından ülkede kriz üstüne kriz yaşanıyor. Kayıp Ermeni askerlerinin aileleri sık sık başbakanlık binasının önünde protesto düzenliyor. Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Ermeni esirlerin Azerbaycan’dan dönmesi sürecinin ülke içinde karışıklıklar olmaması halinde daha da hızlanacağını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Ermenistan'da kayıp askerlerin aileleri sık sık protesto düzenliyor.
Ermenistan'da kayıp askerlerin aileleri sık sık protesto düzenliyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni esirlerin Azerbaycan’dan dönmesi sürecinin ülke içinde karışıklıklar olmaması halinde daha da hızlanacağını söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Facebook’ta yaptığı açıklamada, ülke içinde karışıklıklar olmazsa savaş esirleri ile ilgili sorunun çözümünün daha da hızlanacağını ifade etti.

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PAŞİNYAN: BİRBİRİMİZLE SAVAŞMAYALIM

Şu an en önemli görevlerinin esir ve kayıplarla ilgili sorunun en kısa zamanda çözümü olduğunu vurgulayan Paşinyan, “Şimdi sorunu birlikte çözmeye odaklanmalıyız, birbirimizle savaşmaya değil” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Ermenistan’ın başkenti Erivan’da binlerce kişi Azerbaycan’daki savaş esirlerinin dönmesi talebiyle bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Eylemin katılımcıları Rusya’nın Erivan Büyükelçiliği’ne savaş esirlerinin geri dönüşü, cenazelerin, kayıp askerlerin aranması ve takasında nüfuzunu gösterme talebinin yer aldığı bir mektup iletti.

KAYIP ASKER AİLELERİ ÖFKELİ

Ermenistan'da kayıp askerlerin aileleri Paşinya yönetimini suçlayarak sık sık protesto düzenliyor. Başbakanlığın önünde toplanan aileler ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekliyor.

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