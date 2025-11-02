Ermenistan'dan Ağrı Dağı kararı: Resmen kaldırıldı

Yeni değişiklikle Ermenistan pasaportlarında kullanılan Ağrı Dağı'nın da yer aldığı damga bugün itibariyle uygulamadan kaldırıldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan daha önce yaptığı açıklamada, Ermenistan ile Türkiye arasındaki hiçbir müzakerede Ağrı Dağı'nın pasaportlardan kaldırılması konusunun gündeme gelmediğini ve gelemeyeceğini söyleyerek, bu kararın tamamen güvenlik stratejisinden kaynaklandığını belirtmişti.