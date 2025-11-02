Yeni Şafak
Ermenistan'dan Ağrı Dağı kararı: Resmen kaldırıldı

09:302/11/2025, Pazar
IHA
Yeni değişiklikle Ermenistan pasaportlarında kullanılan Ağrı Dağı'nın da yer aldığı damga bugün itibariyle uygulamadan kaldırıldı.
Ermenistan'da ülkeye giriş ve çıkışlarda kullanılan pasaport damgalarındaki Ağrı Dağı sembolü bugün itibariyle yürürlükten kaldırıldı.

Ermenistan'da hükümetin 11 Eylül tarihinde alınan karar kapsamında ülkeye giriş çıkışlarda kullanılan pasaport damgalarındaki değişiklik yürürlüğe girdi.


UYGULAMADAN RESMEN KALDIRILDI

Yeni değişiklikle Ermenistan pasaportlarında kullanılan Ağrı Dağı'nın da yer aldığı damga bugün itibariyle uygulamadan kaldırıldı.


"BUNU DEVLETİMİZİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN YAPIYORUZ"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan daha önce yaptığı açıklamada, Ermenistan ile Türkiye arasındaki hiçbir müzakerede Ağrı Dağı'nın pasaportlardan kaldırılması konusunun gündeme gelmediğini ve gelemeyeceğini söyleyerek, bu kararın tamamen güvenlik stratejisinden kaynaklandığını belirtmişti.


Paşinyan, "Güvenlik stratejisinde meşruiyet unsuru kilit öneme sahiptir. Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini uluslararası olarak tanınan topraklar ve sınırlar çerçevesinde kabul etmemiz gerekir. Bunu devletimizin sürekliliğini sağlamak için yapıyoruz" demişti.

