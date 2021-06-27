Dünya Ermenistandan sınırda provokasyon Taciz ateşi açtılar
ASYA

Ermenistan'dan sınırda provokasyon: Taciz ateşi açtılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı, durumun stabil ve Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Ermenistandan sınırda provokasyon: Taciz ateşi açtılar
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Bakanlık açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik ve İmambinesi köyleri istikametinde bulunan mevzilerin, 26 Haziran saat 14.50'den 27 Haziran saat 03.00'a kadar Vardenis ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden belirli aralıklarla ateş altına alındığı bildirildi. Açıklamada, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı, durumun stabil ve Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu belirtildi.

Özellikle son haftalarda Ermenistan'ın sınırı geçme hamlelerinde bulunduğunu belirten Azerbaycan, son olarak 40 kişilik bir Ermeni grubun geri püskürtüldüğünü duyurmuştu.

  • Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaklaşık 40 Ermeni askerinin Kelbecer iline bağlı Armutlu köyü istikametinde 400 metre Azerbaycan topraklarına girdiğinin tespit edildiği belirtilmiş, Azerbaycan askerlerinin silah kullanmadan aldığı acil önlemler sonucunda Ermenistan askerlerinin geri çekildiğinin altı çizilmişti.
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