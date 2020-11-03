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Ermenistan’ın Hollanda Büyükelçisinden küstah paylaşım

Ermenistan’ın Hollanda Büyükelçisi Tigran Balayan, “Türkiye terörizmin yeni yüzü” ifadesinin yazılı olduğu bir görsel paylaşarak Avrupa ülkelerini Türkiye’ye karşı harekete geçmeye çağırdı.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Ermenistan’ın Hollanda Büyükelçisi Tigran Balayan
Ermenistan’ın Hollanda Büyükelçisi Tigran Balayan

Ermenistan’ın Hollanda Büyükelçisi Tigran Balayan, sosyal medya hesabından Türkiye’yi hedef aldı. “Türkiye terörizmin yeni yüzü” ifadesinin yazılı olduğu bir fotoğraf paylaşan Balayan, “Batı toplumları Türkiye’nin eylemlerini yeterince değerlendiremezse, yakın gelecekte Türkiye ile Viyana’da buluşmak zorunda kalacaklar. Şimdi harekete geçin” ifadelerini kullandı.

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Ermeni elçinin sözlerine sert tepki

Ermeni büyükelçinin paylaşımına Türk diplomat Umut Acar’dan tepki geldi. Balayan'ın sözlerini alıntılayan Acar, “Bu adam, Türkiye'yi terörizmle suçlayan Ermenistan'ın Hollanda Büyükelçisidir. Meslektaşlarımın suikastçilerini memnuniyetle karşılayan, işler ve resmi cenaze törenleri sunan bir ülkeyi temsil ediyor. Ülkesi şu anda komşu Azerbaycan'ı işgal ediyor ve Türkiye’nin doğusuna bakıyor. Bir terörist arıyorsanız, aynaya bakın veya başbakanınızla yüz yüze görüşme yapın” dedi.

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