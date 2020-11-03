Ermenistan’ın Hollanda Büyükelçisinden küstah paylaşım

Ermenistan’ın Hollanda Büyükelçisi Tigran Balayan, sosyal medya hesabından Türkiye’yi hedef aldı. “Türkiye terörizmin yeni yüzü” ifadesinin yazılı olduğu bir fotoğraf paylaşan Balayan, “Batı toplumları Türkiye’nin eylemlerini yeterince değerlendiremezse, yakın gelecekte Türkiye ile Viyana’da buluşmak zorunda kalacaklar. Şimdi harekete geçin” ifadelerini kullandı.
Ermeni elçinin sözlerine sert tepki
Ermeni büyükelçinin paylaşımına Türk diplomat Umut Acar’dan tepki geldi. Balayan'ın sözlerini alıntılayan Acar, “Bu adam, Türkiye'yi terörizmle suçlayan Ermenistan'ın Hollanda Büyükelçisidir. Meslektaşlarımın suikastçilerini memnuniyetle karşılayan, işler ve resmi cenaze törenleri sunan bir ülkeyi temsil ediyor. Ülkesi şu anda komşu Azerbaycan'ı işgal ediyor ve Türkiye’nin doğusuna bakıyor. Bir terörist arıyorsanız, aynaya bakın veya başbakanınızla yüz yüze görüşme yapın” dedi.
This man is Armenia’s Ambassador to the the Netherlands, accusing Turkey w/ terrorism. He is representing a country who has welcomed, offered jobs&official burials to the assasins of my colleagues. His country currently occupying neighboring Azerbaijan,also eyeing Turkey’s east. https://t.co/i1B33UuFGl
This man is Armenia’s Ambassador to the the Netherlands, accusing Turkey w/ terrorism. He is representing a country who has welcomed, offered jobs&official burials to the assasins of my colleagues. His country currently occupying neighboring Azerbaijan,also eyeing Turkey’s east. https://t.co/i1B33UuFGl— 🇹🇷 Umut Acar (@AcarUmut) November 3, 2020