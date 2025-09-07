Ersin Çelik Sumud Filosu'na ilişkin son gelişmeleri aktarıyor

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu'na İtalya'dan katılan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Yeni Şafak YouTube kanalında katıldığı canlı yayında son gelişmeleri aktarıyor. Çelik, herkesin merak ettiği dört ülkedeki limanlardan demir alan Sumud Filosu'nun neden Türkiye'deki limanlardan kalkmadığına açıklık getirecek.
Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı.
Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.
Türkiye’den 9 kişilik kafileyle İtalya'ya geçenlerin arasında bulunan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, gün gün yaşananları aktarıyor.
Ayrıntılar geliyor...