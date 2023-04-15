Esed ablukasında bir Ramazan daha

Suriye.
Suriye-Ürdün sınırındaki Rukban Kampı'nda bir Ramazanı daha Beşşar Esed rejiminin ablukasında açlık sınırında yaşanıyor. Suriye'nin güneyinde çöl ortasına kurulmuş derme çatma çadırlar ve kerpiç barınaklardan oluşan kamp, Suriye'nin Ürdün sınırında yer alıyor. Kampta, iç savaş nedeniyle Deyrizor, Humus'un doğusu, Humus çölü, Rakka ve Şam'ın bazı bölgelerinden kaçan yaklaşık 11 bin sivil barınıyor. İç savaşta çatışmalardan kaçan siviller için kurulan kamp 2018'den bu yana rejim güçlerinin kuşatması altında bulunuyor. Rejim güçleri, Rukban Kampı’na akaryakıt, un, gıda, ilaç, odun ve çocuk sütü gibi temel yaşam malzemelerin girişini sık sık engelliyor.
UN GİRİŞİNE BİLE İZİN YOK
"Çölde yaşayan ölülerin kampı" olarak tanımlanan Rukban bölgesinde yaşayanlar bir Ramazan’ı daha gayriinsani şartlarda abluka altında geçiriyor. Bu yolla, muhaliflerin kontrolündeki bölgede yer alan kampta yaşayan sivillere baskı yapmayı amaçlayan rejim güçleri, uzun süredir bölgeye un girişine de izin vermiyor.
YARDIM İSTİYORUZ
Ailesiyle kampta yaşayan sivillerden Ferham Hamad, abluka altındaki kampta çok zor şartlar altında yaşadıklarını söyledi. Hamad, "Kuşatma altındayız. 3 aydan fazla süredir buraya un girişi olmuyor. Ramazan ayındayız, zor durumdayız. Çocuklarımıza yemek temin edemiyoruz. Bu mübarek ayda BM'den bu kampa yardım etmelerini istiyoruz" dedi.