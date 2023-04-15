Esed ablukasında bir Ramazan daha

Suriye-Ürdün sınırındaki Rukban Kampı'nda bir Ramazanı daha Beşşar Esed rejiminin ablukasında açlık sınırında yaşanıyor. Suriye'nin güneyinde çöl ortasına kurulmuş derme çatma çadırlar ve kerpiç barınaklardan oluşan kamp, Suriye'nin Ürdün sınırında yer alıyor. Kampta, iç savaş nedeniyle Deyrizor, Humus'un doğusu, Humus çölü, Rakka ve Şam'ın bazı bölgelerinden kaçan yaklaşık 11 bin sivil barınıyor. İç savaşta çatışmalardan kaçan siviller için kurulan kamp 2018'den bu yana rejim güçlerinin kuşatması altında bulunuyor. Rejim güçleri, Rukban Kampı’na akaryakıt, un, gıda, ilaç, odun ve çocuk sütü gibi temel yaşam malzemelerin girişini sık sık engelliyor.