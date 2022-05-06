​Esed’den para karşılığı af ​

Suriye’de Esed rejiminin ilan ettiği af yine lafta kaldı. 200 bine yakın tutukludan sadece 150’si serbest bırakıldı. Bırakılanlar ise para karşılığında isimleri listeye eklenen mahkumlar oldu. Şam’da yakınlarını bulma ümidiyle toplanan binlerce tutuklu yakını karar isyan etti. Adalet Bakanlığı, oluşturulan komisyon görevlilerinin, ailelerden, tutuklu yakınlarını listeye dahil etmek için para istediğini doğruladı. Para vermeyi reddeden ailelerin hapishane önüdeki bekleyişleri sürüyor.
- Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejimin işkence altında ölen binlerce kişinin akıbetini örtmek için kasıtlı bir kaos çıkardığını açıkladı. Yetkililer, serbest bırakılan kişilerin sayısını tespit edemediklerini söyledi. Suriye Tutuklu ve Tutukluların Serbest Bırakılması Komisyonu başkanı Fahd El-Musa, Esed rejiminin açıkladığı son kararnamenin genel bir af anlamına gelmediğini söyledi. Musa şunları söyledi: “Bir kişinin ölümüne yol açanlar, af kapsamı dışında tutuluyor. Ancak yüzlerce kişiye işkence altında itiraf kağıtları imzalattılar. Sağlıklı bilgi almanız mümkün değil.”