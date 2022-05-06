​Esed’den para karşılığı af ​

Dünya

Krizler çağı: İnsanlık eşine az rastlanır problemlerle boğuşuyor

Son 20 senede keskin artışla nüfusu 8 milyara dayanan dünya; savaşlar, iklim, göç, sağlık, ekonomi ve enerji krizleriyle boğuşuyor. 2100 yılına kadar sıcaklığın 2,4 santigrat derece artmasından endişe ediliyor. Dünya Bankası, 2050’ye kadar 216 milyon kişinin su ve gıda kıtlığı yüzünden göç edeceğini tahmin ediyor. Petrol, kömür ve doğal gaz gibi enerji fiyatlarında yüzde 300-400’lere varan artış yaşandı. Pandemide istihdam kaybıyla mücadele eden dünya, savaşta üretim ve enflasyon sorunlarıyla karşı karşıya.