Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde bugün 4 İsrailli kadın esiri serbest bırakmasının ardından İsrail'den beklenen adım geldi.





İsrail Cezaevi Hizmetleri Servisi'nden (IPS) yapılan açıklamada, Batı Şeria'daki Ramallah kenti yakınlarında bulunan Ofer Askeri Hapishanesi'nde ve Negev Çölü'ndeki Ktziot Cezaevi'nde tutulan 200 Filistinlinin serbest bırakıldığı bildirildi. Serbest bırakılanlardan 121'inin daha önce ömür boyu hapis cezasına mahkum edildiği ifade edildi. Serbest kalan Filistinlilerin 114'ü Batı Şeria'da özgürlüğüne kavuşurken, 16'sının Gazze'ye gönderildiği, en ciddi suçlardan hüküm giyen 70 Filistinlinin ise farklı ülkeye sınır dışı edildiği belirtildi.





Mısır televizyonu Qahera TV ise 70 Filistinlinin Mısır'a sınır dışı edildiğini aktardı. Filistinlilerin Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafına ulaştığı belirtildi.





Hamas 4 İsrailli kadın askeri serbest bırakmıştı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, öğle saatlerinde 4 İsrailli kadın asker Liri Albag, Karina Ariev, Danielle Gilboa ve Naama Levy'i serbest bırakmıştı. Esirler İsrail'e varırken, gözler 200 Filistinliyi serbest bırakmayı taahhüt eden İsrail'e çevrilmişti.





Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Gazze'deki 4 İsrailli kadın esir asker, İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edildi.

Esir takasında 2. tur: İsrail hapishanelerdeki 200 Filistinliyi serbest bıraktı Dünya / Ortadoğu





Hamas ve İsrail arasındaki karşılıklı esir takasının ikinci turuna ilişkin hazırlıklar sabah saatlerinde başladı. İsrailli esirlerin teslim edileceği Gazze'deki Filistin Meydanı'nda sabah saatlerinde binlerce Filistinli toplandı.





Kassam Tugayları ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkilileri esir takasına ilişkin evrakları meydanda kurulan sahnede imzaladı.









İsrailli kadın esir askerlerin sahnede gülümsemesi dikkati çekti

Üzerlerinde askeri üniforma ve boyunlarına asılı yaka kartlarıyla sahneye çıkan 4 İsrailli kadın esir asker, burada bekleyenleri selamladı. İsrailli kadın esir askerlerin sahnede gülümsemesi dikkati çekti.





Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne ait İsrailli esirleri taşıyan konvoy, meydandan ayrılarak askerlerin İsrail'e teslim edileceği noktaya doğru hareket etti.





Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda, Gazze'den serbest bırakılan 4 İsrailli kadın esir asker karşılığında İsrail hapishanelerinden 200 Filsitinli esirin akşam saatlerinde serbest bırakılması bekleniyor.









Süreç nasıl işliyor?

Her İsrailli kadın asker karşılığında 50 Filistinli salıverilecek. Bunların 30'u müebbet, 20'si ise ağır hapis cezalarına çarptırılmış tutuklulardan oluşacak.





Hamas, serbest bırakılacak kadın askerlerin Karina Ariev, Danielle Gilboa, Naama Levy ve Liri Albag olduğunu duyurmuştu.





İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İsrail ile Hamas arasında bugün yapılması beklenen esir takasının ikinci aşamasında serbest bırakılacak, müebbet hapis cezasına çarptırılan bir grup tutuklunun isimleri paylaşılmıştı.









İsraillilerin Tel Aviv'de bekleyişi

Gazze'de 4 İsrailli kadın esirin serbest bırakılmasını takip etmek için İsrailli esir yakınları ve onları destekleyen binlerce İsrailli, Tel Aviv'de Rehineler Meydanı olarak bilinen alanda toplandı.





İsrail'de yasaklı olan Al Jazeera'nin esir değişimine ilişkin görüntüleri, yerel kanallar aracılığıyla dev ekranlardan heyecanla bekleyen kalabalık tarafından izlendi.





Gazze kent meydanına kurulan platformda Kızılhaç ekipleriyle Hamas mensupları arasında imzaların atılması ve esirlerin Kıızlhaç araçlarına bindirilmesinin ardından meydanda toplanan kalabalık sevinç gösterisinde bulundu.









Serbest bırakılan Filistinli tutuklular kim?

Söz konusu kişilerin müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklulardan Zekeriya Zubeydi, Ahmed Bergusi, Vail Kasım ve Mahmud Atallah olduğu belirtilmişti. Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi, 2021'de İsrail hapishanesinden firar ettikten sonra yakalanan 6 Filistinliden biri.





İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinden, El Aksa Şehitleri Tugayları yetkililerinden Ahmed Bergusi ise 2002 yılında tutuklandı, 13 kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.





Vail Kasım da "Silvan Hücresi" olarak adlandırılan örgüt kapsamında İsrail hedeflerine yönelik birçok saldırı düzenlemekle suçlandı. 2002 yılında tutuklanan Kasım'ın, 3 bin yıldan fazla hapsine hükmedilmişti. Mahmud Atallah ise İsrail'le işbirliği yapmakla suçlanan Filistinli birini öldürmekten müebbet hapis ve ayrıca 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.









⁠İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.





Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.





Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti. Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.







