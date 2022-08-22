Dünya Eski Pakistan Başbakanı Han hakkında polis ve yargıcı tehditten işlem başlatıldı
ASYA

Eski Pakistan Başbakanı Han hakkında 'polis ve yargıcı tehditten' işlem başlatıldı

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han hakkında "polis ve yargıcı tehdit ettiği" gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında emniyet işlemi başlatıldı. Geçtiğimiz haftalarda, Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) yabancı kaynaklardan yasaklanmış fon aldığı ortaya çıkmıştı.

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Haber Merkezi AA
Eski Pakistan Başbakanı Han hakkında polis ve yargıcı tehditten işlem başlatıldı
Pakistan eski Başbakanı İmran Han

Ulusal basındaki haberlere göre, Han hakkında Terörle Mücadele Yasası kapsamında başlatılan emniyet işlemi, eski Başbakanın başkent İslamabad'da dün yaptığı açıklamaların üzerine gerçekleştirildi.

Han hakkında başlatılan işlemde, "Yargıç Zeba Çaudri, İslamabad Emniyet Müdürü ve onun yardımcısını tehdit ve terörize ettiği" belirtildi.

  • Han'ın konuşmasında "halk arasında huzursuzluk ve terörü yaymayı" hedeflediği de kaydedildi.

Han'ın gözaltına alınıp alınmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.


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İmran Han'ın batıdan fonlandığı ortaya çıkmıştı

Geçtiğimiz haftalarda, Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) yabancı kaynaklardan yasaklanmış fon aldığı ortaya çıkmıştı. PTI'nın yabancı kaynak aldığı iddiasına ilişkin 8 yıldır süren davada kararını veren Pakistan Seçim Komisyonu, partinin ABD, İngiltere, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer ülkelerden 34 birey ve 351 şirketten yasaklanmış fon aldığını açıklayarak aktarılan kaynakların Pakistanlı iş insanı Arif Naqvi tarafından Cayman Adalarından Islamabad merkezli PTI hesaplarına yatırıldığı belirlenmişti.

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