Evde otururken karnı acıktı kedisini kızartıp yedi: Savunmasını duyanlar kulaklarına inanamadı

\"Orijinal Van kedisi yavrusu doğuran her anne bizi çok heyecanlandırır. Mia da bunlardan biri. En güzel kedi seçilen Mia'nın kaliteli yavru doğuracağı garantiydi. Biz de dereceye giren kedimizin yavrularını dört gözle bekliyorduk. Hazırlıklarımızı yaptık, kedimiz de doğum yaptı. Kaç damızlık kedi kaldıracağımızın hesabını yaptık. Van kedileriyle ilgili yaptığımız her iyileştirme bizi bir adım öteye taşıyor. Her sene Mia gibi kaliteli kedi sayısı artıyor.\"