Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu kaza sonrası yurt dışına kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un duruşması 27 Haziran'a ertelendi.

Timur Cihantimur 1 Mart'ta İstanbul Kemerburgaz'da ehliyetsiz kullandığı araç ile ölümlü kazaya sebebiyet vermişti. Daha sonra annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır, ardından da ABD'ye kaçmıştı. Anne ile oğlu için kırmızı bülten çıkarılmış ve yakalanmaları sağlanmıştı.









Türkiye'nin iade talebi ile gözaltına alınan Cihantimur ve Tok'un Boston'daki ilk duruşması bugün saat 18:00'de başlayacağı açıklanmıştı.

ABD'deki mahkeme Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verirken ikinci duruşmayı 27 Haziran gününe erteledi.





Anne ve oğlu Türkiye'ye iade edilecek mi?

17 yaşındaki Cihantimur’un ABD vatandaşı olduğu için Türkiye’ye iade edilemeyebileceği belirtiliyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasında suçluların geri verilmesi ile ceza işlerinde karşılıklı yardım anlaşması bulunuyor. Bu anlaşmanın 4. maddesine göre, taraflar kendi vatandaşını iade etmeye zorlanamıyor. Ancak ABD, yerinde gördüğü takdirde kendi vatandaşının iadesine karar vermeye yetkili. Bu durumda vatandaşı Cihantimur’un iadesinde son sözü ABD söyleyecek.





Eylem Tok sınır dışı edilebilir

Oğlunu yurtdışına kaçıran anne Tok’la ilgili ise farklı bir durum daha var. Tok’un pasaport süresinin Kasım 2024’te dolacağı, iade sürecinin uzaması halinde “Seyahat belgesi geçersiz kişi” statüsüne düşeceği kaydedildi. Bu durumda anne Tok’un ABD tarafından deport (sınır dışı) edilebileceği savunuluyor.









Türk kurye polisi aradı

Boston'da kaldıkları rezidansa yakın bir restorandan sürekli sipariş veren Eylem Tok ve oğlu, tesadüfen kapısına gelen Türk kuryenin dikkati sayesinde yakalandı. Eylem Tok ve oğlu, yıllığı 46 bin dolar olan British International School of Boston'ı gezdikten sonra eve dönüş yapmıştı. Polis eve baskın düzenleyip anne-oğlu yakaladı. Eylem Tok ve oğlunun üzerinde 4 ayrı sahte pasaport çıktı. Tok'un yanında 5 bin dolar nakit vardı. Evde yapılan aramada da 46 bin dolar ele geçirildi.





Ne olmuştu?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.





Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.





Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.



