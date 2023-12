Eyvah! Muntasır öldü Sara ne olacak

Gazze sınırında… Mermiler obüslerin yanına dizilmişti. Girmesi zor bir yerdi ama oraya varan ilk bizdik. Belki de çatışmanın telaşıyla İsrail askerleri bir şey demedi o esnada… Ve şu an tarihe geçti. UCM’ye delil oldu.

* Ofisiniz şu an boş öyleyse…

Gazze’deki bütün gazeteciler internetin olduğu, güvenli gördükleri yerdeler. Şu an Gazze’de ofiste durmak diye bir şey yok. Herkes güneye sürüldü. İsrail, kuzeyde beyaz bayrak sallamalarına rağmen 3 İsrailli esiri öldürdü. Kuzeyde hareket eden her şey hedef.

Çok öz veriliydi, hayat doluydu. Gazze’yi, Filistin’i çok seven, mesleğini çok seven ve karşılıksız dostluklar kuran biriydi. 10 yılı aşkındır tanıyordum. Gazze’ye her gittiğimde evine de misafir olurdum. Annesi balık sofrası kurardı.