Edinilen bilgiye göre öncelikle Senatör Paul, sessizlik süreci olarak adlandırılan süreci tek başına bozma yetkisi olan bir aktör değil. Paul'un itiraz dilekçesi ancak Kongre’nin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senato’da kabul edilirse sonuç doğuruyor. Bu durumda dahi ABD Başkanı Biden’ın veto yetkisi bulunuyor.

Paul'ün daha önce de Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ABD yönetimi tarafından satış yapılmasını engellemek için benzer girişimlerde bulunduğu ancak bunların kabul görmediği öğrenildi. F-16 satış sürecinde sorun çıkacağının düşünülmediğini belirten kaynaklar, 8 Şubat itibariyle de Senato'nun iki haftalık tatile girdiğini hatırlatıyor. Dolayısıyla söz konusu sürede hem Senato, hem de Kongre'de girişimin bir karşılık bulacağı düşünülmüyor. Sessizlik sürecinin Türkiye saati ile pazar sabaha karşı dolması bekleniyor.