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Muhatabımız ABD yönetimidir

Diplomatik kaynaklardan, ABD'li Senatör Rand Paul'ün Türkiye'nin ABD'den F 16 temini ve modernizasyonundaki 15 günlük sessizlik sürecini sabote girişimine yanıt geldi. Paul'ün sabotajına ilişkin yapılan açıklamada, "F 16 satış süreci planlandığı şekilde sürmektedir. Bu süreçte muhatabımız ABD yönetimidir" denildi.

Canberk Doğan
18:54 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:57 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
ABD'li Senatör Rand Paul
ABD'li Senatör Rand Paul

ABD'li Senatör Rand Paul'den Türkiye'nin ABD'den F 16 temini ve modernizasyonundaki 15 günlük sessizlik sürecini sabote girişimine diplomatik kaynaklardan soğukkanlı bir yorum geldi.

F16'ların Türkiye'ye satışını engellemek amacıyla yasa tasarısı sunan Paul'un girişimi için diplomatik kaynaklar, "F 16 satış süreci planlandığı şekilde sürmektedir. Bu süreçte muhatabımız ABD yönetimidir" dedi.

ABD BAŞKANI'NIN VETO YETKİSİ

Edinilen bilgiye göre öncelikle Senatör Paul, sessizlik süreci olarak adlandırılan süreci tek başına bozma yetkisi olan bir aktör değil. Paul'un itiraz dilekçesi ancak Kongre’nin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senato’da kabul edilirse sonuç doğuruyor. Bu durumda dahi ABD Başkanı Biden’ın veto yetkisi bulunuyor.

BENZER GİRİŞİMLERİ KABUL GÖRMEDİ

Paul'ün daha önce de Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ABD yönetimi tarafından satış yapılmasını engellemek için benzer girişimlerde bulunduğu ancak bunların kabul görmediği öğrenildi. F-16 satış sürecinde sorun çıkacağının düşünülmediğini belirten kaynaklar, 8 Şubat itibariyle de Senato'nun iki haftalık tatile girdiğini hatırlatıyor. Dolayısıyla söz konusu sürede hem Senato, hem de Kongre'de girişimin bir karşılık bulacağı düşünülmüyor. Sessizlik sürecinin Türkiye saati ile pazar sabaha karşı dolması bekleniyor.



#ABD
#Rand Paul
#F-16
#Türkiye
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