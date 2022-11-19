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Facianın sebebi abluka: Benzin deposu yangını büyüttü

Abluka altındaki Gazze’de, önceki gün Cebaliye Mülteci Kampı’nda yaşanan yangın faciasının altında İsrail ablukasının zorladığı hayat şartları olduğu belirlendi. Yangın, bir doktora mezuniyeti kutlaması nedeniyle toplanan evde bulunan Ebu Raya ailesi üyelerinin tamamı dahil 21 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

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Hatice Saka Yeni Şafak
Facianın sebebi abluka: Benzin deposu yangını büyüttü
Gazze’de, önceki gün Cebaliye Mülteci Kampı’nda yaşanan yangın faciasının altında İsrail ablukasının zorladığı hayat şartları olduğu belirlendi.

Abluka altındaki Gazze’de, önceki gün Cebaliye Mülteci Kampı’nda yaşanan yangın faciasının altında İsrail ablukasının zorladığı hayat şartları olduğu belirlendi. Yangın, bir doktora mezuniyeti kutlaması nedeniyle toplanan evde bulunan Ebu Raya ailesi üyelerinin tamamı dahil 21 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Yapılan ilk incelemelere göre, evin içinde depolanan yakıtın yangının büyümesine yol açtığı tespit edildi. Gazzeliler, İsrail ambargosu ve saldırıları yüzünden elektriklerin sıkça kesildiğini, bu yüzden jeneratörleri çalıştırmak için evlerin depolarında benzin bulundurduklarını, bunun da felaketlere davetiye çıkardığını ifade etti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yangında ölenler için ulusal yas ilan etti. Gazze’deki Filistin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzm, İsrail ablukası sonucunda Gazze Şeridi’ndeki sivil savunma teşkilatlarının durumunun sır olmadığı ve bu tür olaylarla başa çıkmak için gerekli ekipman girişinin engellediğine dikkat çekti.

DOKTOR, MÜHENDİS, AVUKAT

Yangın sırasında yurt dışında doktorasını alıp Gazze’ye dönen genç için kutlama yapılıyordu. Kendisi, ailesi ve tebrik etmeye gelenler 7’si çocuk 21 kişi vefat etti. Ebu Raya ailesinden UNRWA’da fizyoterapi direktörü Dr. Subhi Ebu Raya ve eşi avukat Yüsra Abu Raya, Yerel Yönetim Ofisi Müdürü Mühendis Maher Abu Raya, eşi Areej Rafiq Abu Raya ve çocukları. Eczacı Dr. Nadir Ebu Raya, eşi Gül Ebu Raya Hanım ve çocukları. Profesör Fadwa Subhi Ebu Raya ve kızı. Fatin Subhi Abu Raya ve üç çocuğu yangında feci şekilde can verdiler. Yangının ardından Ebu Raya ailesinin yaptığı açıklamada “Sivil savunma ekipleri de imkanları olmamasına rağmen yangını söndürmek için büyük mücadele verdi. İslam ülkeleri, Arap ülkeleri ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyaya sesleniyoruz. Bizi bu hale getiren ablukayı kaldırmaya davet ediyoruz. Bu acı olayın tekrar yaşanmaması için yanımızda olmalılar. 16 yıldır kesintisiz olarak devam eden, sivil savunma ekiplerini zayıflatan bu abluka kalkmazsa, başka kurbanlar vermeye devam edeceğiz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, Allah Filistin halkımızı korusun” sözlerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’deki Cebaliye Mülteci Kampı’ndaki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından Gazze’deki yangın için başsağlığı diledi. Paylaşımında, “Gazze’de meydana gelen yangın felaketinde aralarında çocukların da olduğu 21 Filistinli kardeşimizin vefatı bizleri derinden üzdü. Bu müessif hadisede vefat edenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verildi.

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