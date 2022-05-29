Fanatik Yahudi yerleşimciler Doğu Kudüs'te üç Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Doğu Kudüs'te aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğrayan üç Filistinliye ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, provokatif "bayrak yürüyüşüne" katılmak için bölgeye gelen aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerin, Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında Filistinlilere saldırdığı bildirildi.

Bazı yerleşimciler, Filistinlilere karşı göz yaşartıcı sprey kullandı.

Yahudi yerleşimcilere eşlik eden İsrail polisi de farklı noktalarda yürüyüşü protesto eden ve yerleşimcilerle sözlü sataşmaya giren Filistinlilere karşı güç kullanarak müdahale etti.

Fanatik Yahudilerin provokatif "bayrak yürüyüşü" öncesi gerginlik

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin bugün Doğu Kudüs'te düzenleyeceği "bayrak yürüyüşü" öncesinde sabahın ilk saatlerinden itibaren, Eski Şehir bölgesi ve çevresindeki varlığını artırmıştı.

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Sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, içeridekilere müdahale etmiş, bir grup Filistinli de baskın sırasında Kıble Mescidi'ne sığınmıştı. İsrail polisi, bazı gruplara kauçuk kaplı mermiyle müdahale ederken Kıble Mescidi'nin kapılarını da demir zincirlerle kapatmıştı.

Filistinlilere karşı provokatif söylemi ve eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir de sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Eski Şehir'in kapılarında kontrol noktaları kuran İsrail polisi, burada yaşamayan Filistinlilerin bölgeye girişini engelliyor.

Doğu Kudüs'te aşırı sağcı grupların provokatif "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

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İsrail yönetiminin, yürüyüşün Doğu Kudüs güzergahına izin vermesinin ülke genelinde gerginliği tırmandırmasından endişe ediliyor.

Geçen yılki provokatif yürüyüşte Yahudi yerleşimciler "Araplara ölüm" sloganları atmış, İsrail polisi de bölgedeki Filistinlilere güç kullanarak müdahale etmiş ve onlarca kişiyi yaralamıştı.

Yürüyüş, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler ve Kudüs'te çalan sirenlerle yarıda kesilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı ve 21 Mayıs'ta sona eren saldırılarında 250'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail hükümeti: Bayrak yürüyüşünün rotası değişmeyecek

İsrail hükümeti ve güvenlik birimleri, "bayrak yürüyüşünün" Eski Şehir'deki sembolik Şam Kapısı'ndan ve Filistin mahallelerinden geçmesine izin veren rotayı onaylamıştı.

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Filistin yönetimi ve direniş grupları ise "bayrak yürüyüşü provokasyonuna" karşı İsrail'e uyarılarda bulunmuştu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, güvenlik kurumlarından yetkililerle gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamasında, "bayrak yürüyüşünün" Doğu Kudüs'teki rotasında değişiklik olmayacağını söylemişti.

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