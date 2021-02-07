Dünya Fas yönetimi Libyadaki son durumları memnuniyetle karşıladı Seçimler öncesi büyük gelişme
ORTADOĞU

Fas yönetimi Libya'daki son durumları memnuniyetle karşıladı: Seçimler öncesi büyük gelişme

Fas yönetimi, Libya'yı genel seçimlere götürecek geçici yönetimin belirlemesini memnuniyetle karşıladı. "Fas, kardeş ülke Libya'daki geçici yürütme otoritesinin seçilmesini memnuniyetle karşılıyor" diyen Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, atılan adımın Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimler öncesi büyük bir gelişme olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi AA
Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita
Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, 34. Afrika Birliği Zirvesi vesilesiyle başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, Libya'da oluşturulan yeni yürütme otoritesinin halkın beklentilerine karşılık vereceğine inandığını belirtti.

Libya'nın yeni Başbakanı Dibeybe: Türkiye bizim için gerçek ortağımızdır
DÜNYA
Libya'nın yeni Başbakanı Dibeybe: Türkiye bizim için gerçek ortağımızdır

"Seçimler öncesi büyük gelişme"

  • "Fas, kardeş ülke Libya'daki geçici yürütme otoritesinin seçilmesini memnuniyetle karşılıyor." diyen Burita, atılan adımın Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimler öncesi büyük bir gelişme olduğunu vurguladı.

Burita ayrıca sürecin, ülkede istikrarın ve birliğin tekrar sağlanmasına destek vereceğini kaydetti.

Macron'un tek derdi Türkiye: Uzantımız YPG'yi vurdular Türk askeri Libya'dan çıksın
DÜNYA
Macron'un tek derdi Türkiye: Uzantımız YPG'yi vurdular Türk askeri Libya'dan çıksın

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Libya'nın yeni Başbakanı Dibeybe: Seçimleri zamanında yapmaya kararlıyız
DÜNYA
Libya'nın yeni Başbakanı Dibeybe: Seçimleri zamanında yapmaya kararlıyız
Abone Ol Google News
Rosierden altın gol: Kartal zirveye tutundu

Rosier'den altın gol:
Kartal zirveye tutundu

​Siyah beyazlılar uzun süre 10 kişi oynadığı maçtan 3 puanla ayrıldı.
İstanbula fırtına uyarısı

İstanbul'a fırtına uyarısı

Yarın öğlen saatlerinde başlayacak.
​7 Şubat MİT Kumpasının perde arkası​

​7 Şubat MİT Kumpası'nın perde arkası​

​Erdoğan ameliyat masasından kelepçeyle uyanacaktı.
Tartışma çıkartan an

Tartışma çıkartan an

​Beşiktaşlılar bu pozisyonu konuşuyor.
Dikkat çeken düşüş

Dikkat çeken düşüş

​Bakanlık kritik tabloyu açıkladı.

Doğuş İnşaat yapacak

Doğuş İnşaat yapacak

​Ukrayna'da yeni Kremençuk Köprü projesi.
Hem görüntüsü hem fiyatı şaşırtıyor

Hem görüntüsü hem fiyatı şaşırtıyor

​Bir zamanlar saraylarda besleniyordu.
Türkiye'de 12 kişi bu mesleği yapıyor

Türkiye'de 12 kişi bu mesleği yapıyor

Ayda 15 bin TL kazanıyorlar.

'Avrupa'dan mı Amerika'dan mı getirip bıraktılar bilemiyoruz'
İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor

​İnanmayıp kimliğine bakıyorlar...

FIFA'dan yanıt bekliyorlar

FIFA'dan yanıt bekliyorlar

​Burdur'da dikilen toplar dünya sahalarına hazır.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.