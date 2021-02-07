Fas yönetimi Libya'daki son durumları memnuniyetle karşıladı: Seçimler öncesi büyük gelişme

İdlibli çocuklar çadır okullarda taşların üzerine oturarak eğitim görüyor

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib bölgesine yönelik saldırıları, okul yaşlarındaki çocukların eğitimlerini de yarım bıraktı. Kampların her türlü olumsuzluğuna rağmen okumak isteyen çocukların çağrısına, bölgedeki eğitim gönüllüleri karşılık vermeye çalışıyor. Kısıtlı imkanlarla çadır okullarda eğitim gören İdlibli çocuklar sıra yerine taşların üzerine oturuyor. Öğrenciler ve eğitim gönüllüleri çadır okulların eksiklerinin giderilmesi için uzanacak yardım elini bekliyor.