Libya'nın yeni Başbakanı Dibeybe: Seçimleri zamanında yapmaya kararlıyız

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde dün İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda Başbakan seçilen Abdulhamid Dibeybe, basına ilk kez açıklamada bulundu.

Hükümetin seçimleri zamanında yapma konusunda kararlı olduğunu ifade eden Dibeybe, kadının rolünün desteklenmesi ve gençlerin devlet kurumlarının tesisine katkı sağlaması için çalışacaklarını kaydetti.

Libya halkını, hükümetin yanında yer almaya çağıran Dibeybe, hangi bölgeden ve hangi toplumsal kesimden olursa olsun halkın her kesimini dinleyeceklerini dile getirdi.

Dibeybe, vatandaşa verilen hizmet arttırılması için Başkanlık Konseyi ve devletin diğer kurumlarıyla olumlu bir atmosfer içinde çalışacaklarını vurguladı. Dibeybe ayrıca, hükümetin, komşu ve dost ülkelerle ilişkilerini geliştireceğini sözlerine ekledi.

OYNAT 00:53 Konya'da eğitimini tamamlayan Libyalı askerler ülkelerine döndü MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlerin sürdüğü belirtildi. Libya'dan gelen askeri grup, Milli Savurma Bakanlığı tarafından Konya'da verilen 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni tamamlayarak ülkelerine gururla döndü.

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Libya'nın Yeni Geçici Yönetimi seçildi

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

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Liste yöntemine göre yapılan oylamada Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kalmıştı.