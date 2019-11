ABD'nin kimyasal silahların hayatları kararttığı şehir: Felluce

ABD’nin Irak işgalinin üzerinden 16 yıl geçti fakat izleri ve etkisi hala dün gibi taze.

Felluce’nin kimyasal silahlarla yerle bir edilişini canlı yayından izleyen dünya kamuoyu, bugün ise o katliamların Irak toplumuna bıraktığı kalıcı hastalıkları dehşetle öğreniyor.

Kullanılan kimyasallar yüzünden Felluce’de bebekler eksik organlar ile doğuyor. Fallujah B. Defects isimli twitter hesabında paylaşılan fotoğraflarda yeni doğan bebeklerdeki bu kalıcı etki gözler önüne seriliyor.

ABD’nin Irak işgaline başladığı tarihten 1 yıl sonra 2004 yılında, Bush yönetiminin ilk icraatı Felluce’ye düzenlediği o korkunç saldırı oldu.

Binlerce ABD’li asker havadan ve karadan ağır silahlarla Felluce’yi yerle bir etti. Şehir, Beyaz Fosfor, Napalm ve Fakirleştirilmiş Uranyum gibi ağır kimyasal silahların etkisi altında kaldı.

ABD tarafından Felluce’de kullanıldığı tespit edilen bu kimyasal silahlar deride yanma ve dökülmeye sebep oluyor.

Kadınlar çocuk sahibi olmaktan korkuyor

Dijital Yayıncılık Enstitüsü’nün yayınladığı rapora göre, Felluce, 1945’te Hiroşima ve Nagasaki’de olduğundan daha yüksek kanser, lösemi ve bebek ölümü oranına sahip. Bu rapor, Felluce’de genç kadınların sakat doğumlarda görülen artış sebebiyle çocuk sahibi olmaktan son derece korktuklarını bildiriyor.

Yine raporda yer alan bilgiye göre, Felluce’de genç çocuklar, farklı kanser türleri ve lösemiden muzdaripler. Lösemi vakalarında 38 kat, göğüs kanserinde 10 kat, lenfoma ve beyin tümöründe de önemli miktarda artış olduğu belirlendi.

ABD’nin 2004 yılında Irak’ta kullandığı beyaz fosfor isabet ettiği kişiyi son derece yüksek sıcaklıkta cildinden kemiklerine kadar yakabiliyor ve bölgede beyaz fosfor kullanımı sebebiyle ölen ve yaralananların sayısı bilinmiyor.

International Journal of Environmental Research and Public Health isimli dergi tarafından yayınlanan ve saha araştırmalarına dayalı raporlara göre Felluce’de özellikle 2006’dan itibaren doğum sırasında yaşanan bebek ölümlerinde ciddi bir artış yaşandı. Merkezin ortaya koyduğu verilere göre bu dönemden itibaren her 1000 doğumdan sonra yaşanan ölümler Mısır ve Ürdün’de yaşanan bebek ölümlerinin 4 katı, Kuveyt’in ise 9 katı, aynı oranlar Batılı ülkelerin ise çok daha gerisinde.

Makaleye göre, “Bu oran 2009'dan sonra belirgin bir şekilde artmış durumda. Bu sonuçlar, Felluce'deki birçok doğumsal hastalık ve doğum kusurlarını ele alan raporları desteklemektedir.”

10 yıl önce etkileri duyurulmuştu

2009 yılında The Guardian’da yayınlanan bir röportajda doktorlar, Felluce’de sakat doğan çocuk oranının önceki yıllara göre 15 kat arttığı ve bunun sebebinin savaştan kalma zehirli maddelere bağlı olduğunu açıklamıştı.

Doktorlar, daha önce görülmemiş oranda ve izah edilemez şekilde çok sayıda bebeğin çeşitli ur ve sinir sistemlerindeki bozukluklar ile dünyaya geldiğini duyurmuştu. Bu sorunlar arasında çift başlı dünyaya gelen çocuklar da mevcut. Fallujah B. Defects isimli sosyal medya hesaplarından yayınlanan fotoğraflar söz konusu eksiklik ve hastalıkların Irak’taki izlerini kanıtlar nitelikte.

Icthyosis , born yesterday in our hospital pic.twitter.com/hfZg3gTR37 — Fallujah B. Defects (@FDefects) June 21, 2019

Kuzey İrlanda’da Ulster Üniversitesinin öğretim görevlilerinden Chris Basby’in hazırladığı rapor da ise Felluce şehrinde çoğu kanser hastalığına yakalanan çocuklar ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı duyurulmuştu. Araştırmalar, bunun 2004 yılında ABD’nin bölgede gerçekleştirdiği kimyasal silahlardan kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Her ne kadar bu şehirdeki doktorlar 2005 yılından itibaren çocukların hasta ve sakat doğduklarına tanık olsalar da, yeni araştırmalar kansere yakalananların sayısının dört kat arttığını, çocukların arasında artan bu hastalığın 12 kata çıktığını haber veriyor.

Başsız çocuklar doğdu

Aynı şekilde Independent gazetesi, 2010 yılında Felluce kentinde 11 araştırmacının katılımıyla Felluceli 711 aile üzerine yapılan araştırmalar neticesinde, göğüs kanserine yakalanma oranının yüzde on arttığı göründü.

Bu araştırmalar kimyasal silahların atılmasından sonra erkek ve kız çocuklarının doğum oranlarında da değişikliğin olduğunu ortaya koyuyor. Tabii durumda bu oran 1000 erkeğe karşı 1050 kız çocuğuyken, bu şehirdeki erkek çocukların doğumunda yüzde 18 düşme görünmektedir.

Filistin’in El-Kudüs gazetesinde yayınlanan bir makalede, 2004 yılından sonra Felluceli çocukların çoğunun sakat olarak doğduğu vurgulanırken bazı çocukların başsız doğduğu, bazılarının iki kafasının bulunduğu, bazılarının ise alınlarında tek bir gözün bulunduğu bunların çoğunun ise doğumdan kısa bir süre sonra ise öldüğü bildiriliyor. Bu da bu şehirde sakat çocukların doğmasıyla yol açan en büyük etken tabii ki ABD’nin kullandığı kimyasal silahlar.

Epidermolysis bullosa born 4 days ago in our hospital, no family history of the same condition pic.twitter.com/hGIsxK3ITU — Fallujah B. Defects (@FDefects) July 1, 2019

Irak'taki Çocuklar Üzerine Uranyum Etkileri

İşgal sonrası bölgede kullanılan ağır silahlar, bombalar, mermirler, kimyasal gazlar ve son dönemde artış gösteren çevresel sorunların (yangınlar, petrol yangını vb.) insanların sağlığını etkilediği değerlendiriliyor.

Mozghan Savabieasfahani tarafından “Çevre Kirliği” dergisinde yayınlanan makaleye göre, bölgede yaşanan ağır bombardımanlar ve yaşanan çevresel sorunlar doğum oranlarında yaşanan ölümleri artırmıştır. Feluje’ye yakın bölgelerde yaşayan çocukların el ve ayaklarında anormalliklerde büyük artış yaşanmış ve ölüm oranlarında artış yaşanmıştır. Çalışma doğum kusurları ile toryum ve uranyum maddeler arasında doğrudan bir ilişkinin olduğunu ifade ediyor.

Club feet , born few days ago in our hospital pic.twitter.com/g1psSnjbBW — Fallujah B. Defects (@FDefects) March 24, 2019

Ancak bölgede yeterli araştırmaların yapılmamış olması net ve kesin bilgiler sunamamaktatır.

Makalenin sahadan elde ettiği verilerin incelenmesinin ardından bölgede 2005’ten sonra doğum kusurları, popülasyondaki bebek ölümleri ve kanser oranlarındaki artışın endişe verici seviyelere ulaştığı ifade ediliyor.

Kimyasal silah kullanımı engellenemiyor

Kimyasal silahların kullanılmasının yasaklanması amacıyla çok sayıda uluslararası girişime rağmen bu silahların kullanılması halen tam olarak engellenebilmiş değil.

Kimyasal silahların yasaklanmasıyla ilgili 1993 nolu uluslararası anlaşmaya göre bu silahların kullanılması yasak olup uluslararası kanunlara aykırı.

Son olarak 29 Nisan 1997'de yürürlüğe giren Kimyasal Silah Sözleşmesine, 192 ülke taraf oldu. İsrail, Mısır, Kuzey Kore ve Güney Sudan ise anlaşmaya dahil olmayı kabul etmedi.

Sözleşmeyle kimyasal silahların üretimi, depolanması ve kullanımı yasaklanıyor. Ayrıca ülkeler, kimyasal silah stoklarını ve bunların nerede üretilebileceğini bildirmek zorunda.