Filipinler, Güney Çin Denizi'nde devriye uçağına Çin'in işaret fişeği fırlattığını duyurdu

Uçağa Çin tarafından yapay bir ada üzerinden 3 işaret fişeği fırlatıldığı ve bu anların video kaydına alındığı belirtilen açıklamada, olayda uçağın hasar almadığı ve devriye faaliyetini sürdürdüğü kaydedildi. Olaya ilişkin Çin tarafından henüz açıklama yapılmadı.