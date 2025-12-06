Filipinler, Güney Çin Denizi'nde devriye uçağına Çin'in işaret fişeği fırlattığını duyurdu

Yeni Şafak
17:286/12/2025, Cumartesi
AA
Filipinler, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde rutin devriye faaliyeti yürüten uçağına Çin tarafından işaret fişeği fırlatıldığını bildirdi. Olaya ilişkin Çin tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Filipin Sahil Güvenliği, Filipinler Balıkçılık Bürosuna ait bir uçağın Güney Çin Denizi'nde devriye yaptığı sırada Çin'in tacizine uğradığını açıkladı.


Uçağa Çin tarafından yapay bir ada üzerinden 3 işaret fişeği fırlatıldığı ve bu anların video kaydına alındığı belirtilen açıklamada, olayda uçağın hasar almadığı ve devriye faaliyetini sürdürdüğü kaydedildi. Olaya ilişkin Çin tarafından henüz açıklama yapılmadı.


Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.


Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.


Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.


Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.



#Çin
#Filipinler
#Güney Çin Denizi
