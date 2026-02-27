Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Filipinler Japonya ve ABD'den Doğu ve Güney Çin Denizi arasındaki Bashi Kanalı'nda tatbikat

Filipinler Japonya ve ABD'den Doğu ve Güney Çin Denizi arasındaki Bashi Kanalı'nda tatbikat

13:3127/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Filipinler, Japonya ve ABD, Doğu ve Güney Çin Denizi arasındaki Bashi Kanalı'nda "Çok Taraflı Denizcilik İşbirliği Faaliyeti (MMCA)" adlı ortak deniz tatbikatı düzenledi.

The Straits Times gazetesinin haberine göre, Filipinler ordusundan yapılan açıklamada, üç ülkeden savaş, devriye ve keşif uçaklarının yer aldığı MMCA tatbikatının 20-26 Şubat'ta düzenlendiği belirtildi.

Üç ülkenin unsurlarının "karmaşık deniz ortamlarında sorunsuz şekilde birlikte çalışma kapasitelerinin" ölçüldüğü tatbikatta, bölgede muhtemel bir "Çin ve Tayvan çatışması durumu"nun analiz edildiği bildirilen açıklamada, tatbikatta, devriye uçuşları ile denizaltı karşıtı operasyonlar dahil askeri eğitimlerin yapıldığı kaydedildi.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığından (INDOPACOM) yapılan açıklamada da ortak tatbikatın, üç ülke arasındaki bağın gücünün ve dayanıklılığının kanıtı olduğu belirtildi.

Çin donanma gemilerinin "yasa dışı varlığı"

Filipin Donanması yetkilisi Jennifer Monforte, gazetecilere açıklamasında, tatbikatın "serbest ve açık bir Hint-Pasifik" vizyonuyla düzenlendiğini ve üç ülkenin silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğini artırmayı amaçladığını söyledi.

"Bu (tatbikat) endişe verici olarak görülmemeli ve komşularca kışkırtıcı bir eylem olarak algılanmamalı"
diyen Monforte, tatbikat sırasında Çin donanma gemilerinin bölgede "yasa dışı varlığını" saptadıklarını belirtti.

Pasifik Okyanusu'nda Filipinler ve Tayvan arasında yer alan Bashi Kanalı, uluslararası denizcilik ve ticaret için kritik bir geçiş noktası kabul ediliyor.



#ABD
#Filipinler
#Japonya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ SON DAKİKA 2026: TOKİ Ankara kura çekiliş tarihi ne zaman 2026, duyuru geldi mi?